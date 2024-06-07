Минобороны отчиталось о 28 сбитых дронах над четырьмя регионами и морем
Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 28 беспилотников над четырьмя российскими регионами и Азовским морем, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Из 28 дронов:
- 11 беспилотников сбиты над Крымским полуостровом;
- восемь — над акваторией Азовского моря;
- шесть — над территорией Краснодарского края;
- два — над Белгородской областью;
- один — над Ростовской областью.
Накануне, 6 июня, Минобороны отчитывалось об уничтожении 19 дронов и одной ракеты «Нептун» над тремя российскими регионами. В частности, 13 украинских беспилотников были сбиты над Крымом, шесть — над Белгородской областью, а над Ростовской областью сбили одну противокорабельную ракету «Нептун».
В ту же ночь украинский дрон атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. Там загорелся один из резервуаров, пострадавших не было. Другой пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки беспилотника. Площадь возгорания составила 100 кв. м.
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