Минобороны отчиталось о 28 сбитых дронах над четырьмя регионами и морем

По данным Минобороны, 11 дронов были уничтожены в Крыму, восемь — над Азовским морем, шесть — в Краснодарском крае, два — в Белгородской и один — в Ростовской области

Фото: Global Look Press

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 28 беспилотников над четырьмя российскими регионами и Азовским морем, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Из 28 дронов:

11 беспилотников сбиты над Крымским полуостровом;

восемь — над акваторией Азовского моря;

шесть — над территорией Краснодарского края;

два — над Белгородской областью;

один — над Ростовской областью.

Накануне, 6 июня, Минобороны отчитывалось об уничтожении 19 дронов и одной ракеты «Нептун» над тремя российскими регионами. В частности, 13 украинских беспилотников были сбиты над Крымом, шесть — над Белгородской областью, а над Ростовской областью сбили одну противокорабельную ракету «Нептун».

В ту же ночь украинский дрон атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. Там загорелся один из резервуаров, пострадавших не было. Другой пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки беспилотника. Площадь возгорания составила 100 кв. м.