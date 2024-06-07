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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о 28 сбитых дронах над четырьмя регионами и морем

Минобороны отчиталось о 28 сбитых дронах над четырьмя регионами и Азовским морем
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным Минобороны, 11 дронов были уничтожены в Крыму, восемь — над Азовским морем, шесть — в Краснодарском крае, два — в Белгородской и один — в Ростовской области
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 28 беспилотников над четырьмя российскими регионами и Азовским морем, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Из 28 дронов:

  • 11 беспилотников сбиты над Крымским полуостровом;
  • восемь — над акваторией Азовского моря;
  • шесть — над территорией Краснодарского края;
  • два — над Белгородской областью;
  • один — над Ростовской областью.

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Накануне, 6 июня, Минобороны отчитывалось об уничтожении 19 дронов и одной ракеты «Нептун» над тремя российскими регионами. В частности, 13 украинских беспилотников были сбиты над Крымом, шесть — над Белгородской областью, а над Ростовской областью сбили одну противокорабельную ракету «Нептун».

В ту же ночь украинский дрон атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. Там загорелся один из резервуаров, пострадавших не было. Другой пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки беспилотника. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Минобороны беспилотники дроны Крым Азовское море Краснодарский край Белгородская область Ростовская область
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