Жительница Белгорода не пустила детей в убежище во время ракетной тревоги

Фото: Мария Лисицына / РБК

Полиция проверит информацию о том, что жительница Белгорода не разрешила детям спрятаться в подъезде многоквартирного дома во время ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу во «ВКонтакте».

В пресс-службе отметили, что, как следует из обнаруженной ими публикации в интернете, инцидент произошел на улице Шаландина во время работы сирены. «Женщина не позволила подросткам укрыться в подъезде многоквартирного дома», — уточняется в сообщении.

По данным мэрии Белгорода, во время сигнала тревоги находившиеся во дворе дома направились к одной двери подъезда. Старшая по подъезду Ольга Николаевна попросила подростков укрыться в соседнем подъезде, где дверь была открыта. Дети живут в том же доме, где пытались спрятаться, отметили в мэрии.



Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 3 июня во время отражения воздушной атаки на областной центр в поселке Новосадовый был поврежден частный дом, частичные разрушения также зафиксировали в селах Шишино и Ясные Зори.

В тот же день вечером над территорией региона уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и пять беспилотников. Во время ударов жители Белгорода прячутся в подъездах и подвалах. Кроме того, в городе установлено более 300 модульных убежищ.