Жительница Белгорода не пустила детей в убежище во время ракетной тревоги
Полиция проверит информацию о том, что жительница Белгорода не разрешила детям спрятаться в подъезде многоквартирного дома во время ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу во «ВКонтакте».
В пресс-службе отметили, что, как следует из обнаруженной ими публикации в интернете, инцидент произошел на улице Шаландина во время работы сирены. «Женщина не позволила подросткам укрыться в подъезде многоквартирного дома», — уточняется в сообщении.
По данным мэрии Белгорода, во время сигнала тревоги находившиеся во дворе дома направились к одной двери подъезда. Старшая по подъезду Ольга Николаевна попросила подростков укрыться в соседнем подъезде, где дверь была открыта. Дети живут в том же доме, где пытались спрятаться, отметили в мэрии.
Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 3 июня во время отражения воздушной атаки на областной центр в поселке Новосадовый был поврежден частный дом, частичные разрушения также зафиксировали в селах Шишино и Ясные Зори.
В тот же день вечером над территорией региона уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и пять беспилотников. Во время ударов жители Белгорода прячутся в подъездах и подвалах. Кроме того, в городе установлено более 300 модульных убежищ.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?