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Защита основателя «Макфы» увеличила сумму иска к Малахову до ₽120 млн

Защита основателя «Макфы» уточнила сумму иска к ВГТРК и Малахову
Андрей Малахов
Андрей Малахов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Адвокаты бывшего губернатора Челябинской области и основателя «Макфы» Михаила Юревича подали в Савеловский суд Москвы уточненный иск к авторам шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1». Об этом говорится на сайте коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».

Ответчиками являются телеведущий Андрей Малахов, канал «Россия 1», сетевое издание «Смотрим», ВГТРК и участник шоу, челябинский журналист Андрей Корецкий.

«Расширены и уточнены требования, так как помимо выпуска телепрограммы «Малахов» от 15 апреля 2024 года под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика», автором которой являлся Андрей Малахов, 21 мая в эфире вышеуказанного телеканала «Россия 1» был показан выпуск телепрограммы «Малахов» под аналогичным названием, автором которой также являлся Андрей Малахов», — говорится в сообщении адвокатов.

Защита утверждает, что в обеих телепрограммах было допущено «распространение сведений, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию» Юревича. Кроме того, в шоу использовалась информация о частной жизни, фотографии и видео истца без его согласия.

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Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

«Телепрограммы вышедшие в процессе судебного рассмотрения гражданского дела об изъятии активов Юревича в доход государства, имела целью формирование общественного мнения и давление на суд», — заявили адвокаты.

Среди требований экс-губернатора к авторам программы — признать сведения в шоу ложными и порочащими его честь и достоинство, дать опровержение и удалить упомянутые выпуски из интернета.

Кроме того, истец повысил сумму, которую хочет взыскать с ответчиков, до 120 млн руб. Ранее адвокат Игорь Трунов говорил о 100 млн руб. В случае выигрыша средства будут направлены на благотворительность.

Защита основателя «Макфы» подала иск к ВГТРК и Малахову
Бизнес
Андрей Малахов

В марте суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить их в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса». Среди ответчиков были экс-губернатор Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

По мнению прокуратуры, Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах госвласти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения».

Адвокаты владельцев «Макфы» предлагали мировое соглашение, в рамках которого те собирались выкупить обратно компанию, а государство должно было войти в ее управление. В итоге суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче активов компании в доход государства.

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Теги
Персоны
Андрей Малахов ВГТРК Россия 1 Челябинская область Михаил Юревич судебный иск «Макфа»
Андрей Малахов фото

Андрей Малахов

телеведущий
11 января 1972 года
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