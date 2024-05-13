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Бизнес ,  
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Защита основателя «Макфы» подала иск к ВГТРК и Малахову

Защита совладельца «Макфы» потребовала с ВГТРК и Малахова 100 млн руб.
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подан к авторам ток-шоу «Малахов» на канале «Россия-1». Истец требует взыскать с них 100 млн руб. Поводом для иска стал один из выпусков передачи
Андрей Малахов
Андрей Малахов (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Адвокаты бывшего губернатора Челябинской области, основателя «Макфы» Михаила Юревича подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к авторам ток-шоу «Малахов» на канале «Россия-1», говорится на сайте коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».

Ответчиками, помимо «России-1», стали автор и ведущий программы Андрей Малахов, сетевое издание «Смотрим», ВГТРК и участник шоу, челябинский журналист Андрей Корецкий. Трунов сообщил изданию 74.ru, что истец требует взыскать с них 100 млн руб. В случае выигрыша деньги обещают направить на благотворительность.

Поводом для иска стал один из выпусков передачи под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика», который 15 апреля вышел на «России-1» и сайте «Смотрим». По данным защиты, в выпуске прозвучали более 20 фраз, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию экс-губернатора. В их числе — заявления о том, что активы Юревича «имеют коррупционное происхождение», «о коррумпированности Юревича знал весь регион», «свою бизнес-империю крупнейший в стране макаронный концерн и еще десятки компаний он прятал за родственниками и близкими подругами», «пока губернатор путешествовал на дорогих яхтах по заграничным курортам, челябинцы годами ждали квартиры, которые он им обещал», и другие. Адвокаты просят признать их не соответствующими действительности и опровергнуть.

Суд обратил активы «Макфы» в доход государства по иску Генпрокуратуры
Бизнес
Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

«В указанных фрагментах содержатся утверждения, содержащие сведения о нарушении истцом норм права, морали, деловой этики, которые не соответствуют действительности. Указанная телепрограмма по своей направленности носила характер, порочащий личность истца и его доброе имя, с целью подрыва его добросовестности в условиях предъявления Генеральной прокуратурой РФ исковых требований к истцу и иным лицам в Центральный районный суд г. Челябинска об изъятии «из чужого незаконного владения» 100% акций АО «Макфа» и других активов, принадлежащих членам семьи истца и иным гражданам», — говорится в исковом заявлении.

РБК направил запрос в ВГТРК.

В марте Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить их в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса». Ответчиками выступали бенефициары «Макфы» — экс-губернатор Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, их родственники, а также ряд юрлиц.

По мнению прокуратуры, Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах госвласти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения». Они «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», считают в ведомстве.

Как сообщал ТАСС, судебные приставы постановили арестовать 100 трлн руб. у зятя Белоусова Максима Чигинцева по делу «Макфы». Адвокат Павел Хлюстов назвал эту сумму продуктом «творчества судебного пристава». Генпрокуратура оценила изымаемое имущество в 46 млрд руб.

Адвокаты владельцев «Макфы» предлагали мировое соглашение, в рамках которого те собирались выкупить обратно компанию, а государство должно было войти в ее управление. Владельцы также планировали ежегодно выделять 1 млрд руб. на «цели, связанные со специальной военной операцией».

Однако в мае суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов «Макфы». Защита не согласилась с этим решением и заявила, что обжалует его в ближайшее время.

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«Макфа» ВГТРК иск о защите чести и достоинства Андрей Малахов

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