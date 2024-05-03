Украинский генерал оценил риск утраты «города-ключа» к Донбассу

Замглавы разведки Украины предположил, что май станет ключевым месяцем и выразил опасения утраты контроля над Часовым Яром. Этот город эксперты называют «ключом» к остальному Донбассу

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Вероятно, падение города Часов Яр вслед за Авдеевкой — вопрос времени, заявил в интервью The Economist заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

«Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок», — оценил он.

Проблема украинской армии «очень проста» — отсутствие оружия, пояснил генерал-майор. Он подчеркнул, что сложность положения в апреле и мае была ожидаемой. Ключевым месяцем станет именно май, а содержательные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться не раньше второй половины 2025 года, предположил замглавы украинской разведки.

Перспективы потери Часова Яра затронул в беседе с The Times и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Он отметил, что украинские военные могут выпускать один снаряд на десять российских и выразил надежду, что согласованная в США поддержка поможет войскам.

Часов Яр находится в Донбассе, к западу от Авдеевки (Бахмут), утраченной ВСУ в феврале. Между ними около 6 км по прямой. Часов Яр занимает господствующее положение на высотах, его площадь всего около 8 кв. км

Опрошенные New York Times эксперты указали, что взятие российскими войсками Часова Яра позволит им развить наступление на основную группу городов в регионе, которые остаются под контролем Украины. В их число входит Краматорск, где расположен штаб украинского восточного командования, а также Константиновка, которая стала основным узлом снабжения украинских войск на большей части восточного фронта. «Часов Яр — это ключ, который откроет ворота для изнурительных и длительных сражений», — пояснил бывший полковник украинской армии, военный эксперт Сергей Грабский.

Россия «добивается постепенного прогресса на поле боя» и располагает потенциалом для прорыва на донецком и харьковском направлениях, сообщила накануне директор национальной разведки (DNI) США Аврил Хейнс. По словам Хейнс, США видят «сдвиг» в конфликте в пользу России.