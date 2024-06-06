В Кремле назвали страшной аварию с трамваями в Кемерово

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Столкновение трамваев в Кемерово, при котором пострадали более 100 человек, — страшная авария, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это, безусловно, страшная авария, и, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии», — сказал Песков.

Он отметил, что Владимиру Путину доложили о происшествии, тот не дал каких-либо особых поручений. «Региональная власть принимает все меры, все службы знают свою работу в таких ситуациях и все работают», — добавил пресс-секретарь главы государства.

6 июня два трамвая с пассажирами столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово. По последним данным, пострадали 108 человек, из них 60 человек отпустили из больниц домой. Один из пассажиров трамвая погиб.

Авария произошла из-за того, что у одного трамвая отказали тормоза, рассказал РБК один из пассажиров. В Кемеровской электротранспортной компании сообщили газете A42.ru, что причиной аварии стала техническая неисправность. У одного из трамваев отказали тормоза, водитель потерял управление и въехал в другое транспортное средство в районе эстакады.

Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса).