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Эксклюзив

При столкновении трамваев в Кемерово пострадали более 100 человек

При аварии с трамваем погиб один человек и еще 108 пострадали. Трамвай разогнался, из него вылетели два человека, затем он врезался в другой трамвай. Власти города давно говорят о чрезвычайной изношенности техники и рельсов

При столкновении трамваев в Кемерово пострадали более 100 человек
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За медицинской помощью после аварии с трамваями в Кемерово обратились 100 человек, 18 из них госпитализированы, три человека в реанимации, один погиб, сообщил телеканалу РБК врио губернатора Илья Середюк.

«Из этого можно сделать вывод, и мы говорили о необходимости модернизации электротранспорта в Кузбассе», — добавил он.

Впоследствии число пострадавших выросло до 108 человек, сообщил кемеровский мэр Дмитрий Анисимов. В стационаре остаются 20 человек в стабильном состоянии, еще 28, обратившихся самостоятельно, проходят обследование у врачей. Остальных 60 отпустили домой.

Происшествие случилось после того, как у одного из трамваев отказали тормоза, передавала Baza. Он разогнался до большой скорости, на повороте из него вылетели два человека, затем трамвай столкнулся с другим трамваем.

Полтора года назад износ трамваев в Кемерово оценивали в более чем 80%, рельсов — 65–70%. К сегодняшнему дню проблему решить не удалось, ветхость подвижного состава достигает 90%. Полностью решить вопрос власти планируют к концу 2027 года.

Вместе с тем, Кемеровская электротранспортная компания (КЭТК) назвала фейком сообщения, что техническое состояние попавшего в аварию трамвая было неудовлетворительным. Он вышел на линию «полностью исправным, без замечаний в книге поезда и со стороны принявшего вагон водителя», перед выездом он не испытывал проблем с тормозами, утверждают в компании.

При столкновении трамваев в Кемерово пострадали более 100 человек

СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК).

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