Умер один из пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово

Состояние остальных госпитализированных после ДТП опасений у врачей не вызывает. 11 человек уже переведены на амбулаторное лечение

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Умер один из пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе», — написал глава города в своем телеграм-канале.

По его словам, состояние пострадавших, попавших в больницу, не вызывает у врачей опасений. 11 человек уже перевели на амбулаторное лечение.

Ранее мэр рассказал, что в больницу после столкновения трамваев попали 40 человек, трое находились в тяжелом состоянии. Еще 11 самостоятельно обратились в травмпункт.

В то же время врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк написал в своем телеграм-канале, что в результате ДТП пострадали 67 человек. По его словам, двое находились в реанимации, один — в операционной.

Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса), по ней грозит лишение свободы на срок до шести лет. Местная прокуратура также инициировала проверку.