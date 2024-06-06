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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о двух атаках на село Грузское с помощью дронов

Гладков: село Грузское дважды атаковали с помощью дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали беспилотниками село Грузское Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

БПЛА ударили по территории сельхозпредприятия и сбросили взрывные устройства.

«В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй — серьезно поврежден, без возгорания», — написал Гладков.

В результате атаки никто не пострадал, добавил глава региона.

В ночь на 6 июня дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в районе Старого Оскола. В результате загорелся один из резервуаров, огонь оперативно потушили.

В Белгородской области возник пожар на нефтебазе после атаки дрона
Политика

Белгородская область регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны ВСУ. В частности, 4 июня в Шебекино дрон взорвался рядом со служебным автобусом, в котором ехали сотрудники местного сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали три человека.

На следующий день, 5 июня, беспилотник атаковал село Муром в Шебекинском городском округе. БПЛА врезался в дерево рядом с частным домом — в нем выбило окна, фасад и забор были повреждены. На подлете к Белгороду силы ПВО сбили несколько воздушных целей. В областном центре фрагменты снарядов пробили крыши многоквартирного комплекса и частного дома, также осколки повредили автомобиль.

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Вячеслав Гладков Военная операция на Украине дроны Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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