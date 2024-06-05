Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

Фото: Минобороны РФ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), на подлете к городу сбито несколько целей, сообщил в телеграм-канале областной губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. В городе Белгороде фрагментами снарядов пробиты кровли одного многоквартирного дома и одного частного жилого домовладения, также посечен осколками один автомобиль», — написал губернатор, добавив, что информация о последствиях атаки уточняется.

Белгород и соседний район в последние месяцы подвергаются интенсивным обстрелам, в области регулярно объявляют ракетную опасность.

Одной из последних атак Белгородский район подвергся 3 июня. Тогда в поселке Новосадовый повреждения получил частный дом — у него оказались пробиты кровля и потолок. В селе Шишино пострадали крыши гаража и дома, в Ясных Зорях — заборы двух домовладений, а также кровля и фасад одного из них.