В Белгородской области возник пожар на нефтебазе после атаки дрона
В Старом Осколе Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу, там начался пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — сообщил он.
Ночью 6 июня также с помощью беспилотника был атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области. Там возник пожар, его локализовали на площади 100 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.
К тушению огня на НПЗ привлекли около 120 человек и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Губернатор Василий Голубев говорил, что ликвидацию возгорания прерывали из-за повторной атаки БПЛА.
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