 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В результате атаки дрона на автобус в Шебекино пострадали три женщины

Гладков: в результате атаки дрона на автобус в Шебекино пострадали три женщины
Сюжет
Военная операция на Украине

В Шебекино украинский БПЛА атаковал служебный автобус, в котором ехали сотрудники местного сельхозпредприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате взрыва пострадали три человека», — написал глава региона.

У одной из пострадавших осколочные ранения брюшной полости и бедра, вторая также получила повреждение верхней части ноги. Третья раненая пассажирка доехала до дома, но почувствовала себя хуже. Ей диагностировали сотрясение и контузию, женщину госпитализировали в белгородскую городскую больницу № 2

У автобуса пробита крыша, повреждены окна.

Ранее село Муром в Шебекинском городском округе атаковали три дрона-камикадзе.

Жительница Белгорода не пустила детей в убежище во время ракетной тревоги
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 4 июня дрон самолетного типа атаковал штаб по восстановлению жилья в селе Головчино. В результате пострадали два человека. Женщину с осколочными ранениями рук и ног положили в больницу, замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун получил осколочное ранение грудной клетки.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
Персоны
Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Жительница Белгорода не пустила детей в убежище во время ракетной тревоги
Общество
Два украинских дрона атаковали КАМАЗ и легковую машину в поле у Шебекино
Политика
Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
В Петербурге откроется 27-й международный экономический форум Экономика, 00:01
России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН Бизнес, 00:00
Немецкий владелец крупного российского коллектора решил его продать Финансы, 00:00
США исключили территориальные ограничения для Украины в применении ПВО Политика, 04 июн, 23:45
В Индии разбился истребитель. Видео Политика, 04 июн, 23:30
В московском парке гулявшего с внучками дедушку убили ножом в сердце Общество, 04 июн, 23:29
Умер сыгравший в сериале «Доктор Кто» актер Уильям Расселл Общество, 04 июн, 23:25
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Почему Россия и Казахстан перестанут считать талибов террористами Политика, 04 июн, 23:13
В Турции разбился военный самолет. Видео Политика, 04 июн, 23:02
Даванков напомнил Делимханову о «светской России» после спора о хиджабах Политика, 04 июн, 22:39
Лукашенко в Монголии пострелял из лука Политика, 04 июн, 22:37
В результате атаки дрона на автобус в Шебекино пострадали три женщины Политика, 04 июн, 22:33
Путин поручил не допустить скачков цен на сельхозпродукцию Общество, 04 июн, 22:22
Байден ввел запрет на убежище для нелегалов на границе с Мексикой Политика, 04 июн, 22:11