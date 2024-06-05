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Военная операция на Украине ,  
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Дрон-камикадзе атаковал белгородское село Муром

Гладков: дрон камикадзе атаковал Белгородское село Муром
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Шебекинском городском округе Белгородской области дрон-камикадзе атаковал село Муром, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам губернатора, беспилотник врезался в дерево рядом с частным жилым домовладением. Никто не пострадал, однако в доме были выбиты окна, рядом — посечены фасад и забор.

Также повреждения получила линия электропередачи.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Село Муром расположено в 1 км от границы России с Харьковской областью Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Только в ночь на 5 июня над страной сбили пять дронов, отчитывалось Минобороны. По два беспилотника уничтожили в Белгородской и Курской областях и еще один — в Воронежской.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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