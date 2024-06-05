Дрон-камикадзе атаковал белгородское село Муром
В Шебекинском городском округе Белгородской области дрон-камикадзе атаковал село Муром, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По словам губернатора, беспилотник врезался в дерево рядом с частным жилым домовладением. Никто не пострадал, однако в доме были выбиты окна, рядом — посечены фасад и забор.
Также повреждения получила линия электропередачи.
Село Муром расположено в 1 км от границы России с Харьковской областью Украины.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Только в ночь на 5 июня над страной сбили пять дронов, отчитывалось Минобороны. По два беспилотника уничтожили в Белгородской и Курской областях и еще один — в Воронежской.
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