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МИД России сообщил о переговорах по дедолларизации с Латинской Америкой

Россия начала переговоры о дедолларизации с Латинской Америкой
Александр Щетинин
Александр Щетинин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Россия ведет переговоры о дедолларизации торговых отношений с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также с членами БРИКС, заявил «РИА Новости» директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Дипломат уточнил, что сейчас стороны обсуждают этот вопрос на уровне деловых и банковских структур, ищут наиболее приемлемые и удобные формы взаимодействия.

«Одной из них являются национальные валюты, внедрение карточек «Мир», внедрение прямых расчетов», — добавил Щетинин.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

В последние годы в России обсуждалась программа дедолларизации экономики и внешней торговли. В 2018 году в правительство был внесен соответствующий план. Он предусматривал перевод внешней торговли на российский рубль и другие национальные валюты. Причиной отказа от доллара во внешнеторговых расчетах российские власти называли санкционные угрозы.

В сентябре 2023 года директор 1-го департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев сообщил о состоявшейся дедолларизации экономических связей Китая и России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не посягает на американский доллар и пользовалась бы им при наличии такой возможности.

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дедолларизация переговоры Куба Венесуэла Никарагуа БРИКС Россия ПМЭФ
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