МИД России сообщил о переговорах по дедолларизации с Латинской Америкой
Россия ведет переговоры о дедолларизации торговых отношений с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, а также с членами БРИКС, заявил «РИА Новости» директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
Дипломат уточнил, что сейчас стороны обсуждают этот вопрос на уровне деловых и банковских структур, ищут наиболее приемлемые и удобные формы взаимодействия.
«Одной из них являются национальные валюты, внедрение карточек «Мир», внедрение прямых расчетов», — добавил Щетинин.
В последние годы в России обсуждалась программа дедолларизации экономики и внешней торговли. В 2018 году в правительство был внесен соответствующий план. Он предусматривал перевод внешней торговли на российский рубль и другие национальные валюты. Причиной отказа от доллара во внешнеторговых расчетах российские власти называли санкционные угрозы.
В сентябре 2023 года директор 1-го департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев сообщил о состоявшейся дедолларизации экономических связей Китая и России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не посягает на американский доллар и пользовалась бы им при наличии такой возможности.
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