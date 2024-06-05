Белый дом заявил об отсутствии планов отправки военных США на Украину
США не будут отправлять своих военных или инструкторов на Украину, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев», — сказал он на брифинге на борту самолета Air Force One во время полета во Францию.
Салливан отметил, что власти США намерены расширить обучение украинских военных за пределами Украины.
В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он заявил, что не исключает проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких западных стран, включая США и Германию, раскритиковали заявление Макрона.
31 мая депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что первая группа инструкторов из Франции отправилась на Украину. Reuters писал, что Париж намерен возглавить коалицию стран, которые готовы переместить свой военный контингент на украинскую территорию.
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.
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