СКР провел эксперимент в Абрикосовке, где двое военных убили 7 человек
Следователи провели эксперимент по делу об убийстве семи человек в херсонском селе Абрикосовка, сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.
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24 апреля полиция обнаружила в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области несколько тел убитых. При осмотре мест происшествия полицейские обнаружили гильзы, кольца от гранат и пули. На телах людей обнаружили ожоги и следы огнестрельных ранений. Одной из жертв нападения стала глава администрации Абрикосовки Любовь Тымчак.
Источник «РИА Новости» рассказал, что фигуранты дела хотели жить в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, после этого они убили ее. Подозреваемые сожгли два дома и пытались поджечь еще один, добавил собеседник агентства.
На следующий день после убийства полицейские задержали двоих российских военных — Александра Осипова и Александра Кайгородцева. Последний ранее был судим за хранение или изготовление наркотиков, убийство и кражу. Оба задержанных, по данным собеседников РБК, сознались в совершенных убийствах в Херсонской области. Уголовное дело об убийстве должен рассмотреть военный суд.
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