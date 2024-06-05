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Военная операция на Украине ,  
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СКР провел эксперимент в Абрикосовке, где двое военных убили 7 человек

СКР провел следственный эксперимент по делу об убийстве 7 человек в Абрикосовке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Махонин / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / Ведомости / ТАСС

Следователи провели эксперимент по делу об убийстве семи человек в херсонском селе Абрикосовка, сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

24 апреля полиция обнаружила в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области несколько тел убитых. При осмотре мест происшествия полицейские обнаружили гильзы, кольца от гранат и пули. На телах людей обнаружили ожоги и следы огнестрельных ранений. Одной из жертв нападения стала глава администрации Абрикосовки Любовь Тымчак.

Источник «РИА Новости» рассказал, что фигуранты дела хотели жить в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, после этого они убили ее. Подозреваемые сожгли два дома и пытались поджечь еще один, добавил собеседник агентства.

На следующий день после убийства полицейские задержали двоих российских военных — Александра Осипова и Александра Кайгородцева. Последний ранее был судим за хранение или изготовление наркотиков, убийство и кражу. Оба задержанных, по данным собеседников РБК, сознались в совершенных убийствах в Херсонской области. Уголовное дело об убийстве должен рассмотреть военный суд.

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Теги
Херсонская область убийство Следственный комитет
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