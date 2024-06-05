Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо

Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после Буркина-Фасо отправится с визитом в Чад, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Давайте анонсируем завтрашнюю еще одну точку. Завтра это будет Чад», — сказала она в эфире радио Sputnik. Там он проведет переговоры с местными властями.

Африканское турне Лаврова началось 3 июня в Гвинее, на следующей день он прибыл в Республику Конго, а после — в Буркина-Фасо.

В октябре 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот — второй с начала года. Власть захватил капитан Ибрагим Траоре, ставший президентом страны. Он же приезжал на форум Россия — Африка, проходивший в Санкт-Петербурге, и встречался с президентом России Владимиром Путиным. О еще одной попытке свергнуть власть в Буркина-Фасо сообщили осенью 2023 года.

27 мая в Чаде с назначением президентом Махаматом Идриссом Деби Итно министров нового кабинета, предложенных премьером Алламаем Халиной, завершен переход от военного к гражданскому правлению. Он длился с 2021 года, когда в бою погиб отец нынешнего президента Чада Идрисс Деби Итно.

В конце мая этого года российские военнослужащие освободили из плена военных Чада в Центрально-Африканской Республике, которые были захвачены в плен исламскими боевиками. Тогда незаконные вооруженные формирования захватили 21 чадского военного при разминировании аэропорта в горном районе Тибести на севере страны и содержали их «в нечеловеческих условиях».