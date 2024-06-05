 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо

Сергей Лавров после Буркина-Фасо отправится в Чад
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после Буркина-Фасо отправится с визитом в Чад, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Давайте анонсируем завтрашнюю еще одну точку. Завтра это будет Чад», — сказала она в эфире радио Sputnik. Там он проведет переговоры с местными властями.

Африканское турне Лаврова началось 3 июня в Гвинее, на следующей день он прибыл в Республику Конго, а после — в Буркина-Фасо.

Лавров прибыл во вторую страну африканского турне
Политика

В октябре 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот — второй с начала года. Власть захватил капитан Ибрагим Траоре, ставший президентом страны. Он же приезжал на форум Россия — Африка, проходивший в Санкт-Петербурге, и встречался с президентом России Владимиром Путиным. О еще одной попытке свергнуть власть в Буркина-Фасо сообщили осенью 2023 года.

27 мая в Чаде с назначением президентом Махаматом Идриссом Деби Итно министров нового кабинета, предложенных премьером Алламаем Халиной, завершен переход от военного к гражданскому правлению. Он длился с 2021 года, когда в бою погиб отец нынешнего президента Чада Идрисс Деби Итно.

В конце мая этого года российские военнослужащие освободили из плена военных Чада в Центрально-Африканской Республике, которые были захвачены в плен исламскими боевиками. Тогда незаконные вооруженные формирования захватили 21 чадского военного при разминировании аэропорта в горном районе Тибести на севере страны и содержали их «в нечеловеческих условиях».

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
Персоны
Чад Сергей Лавров Мария Захарова Африка
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Лавров назвал французских военных на Украине законной целью для России
Политика
Лавров назвал США полицейским государством из-за отказа выпустить Риттера
Политика
Лавров прибыл во вторую страну африканского турне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
В Раде предложили ввести денежные вознаграждения за доносы на уклонистов Политика, 10:43
Дело о порнозвезде не помешало Трампу выиграть последние праймериз Политика, 10:41
Почему инвестиции в инфраструктуру требуют долгосрочного планирования Отрасли, 10:41
Совфед освободил от полномочий сенатора от Белгородской области Савченко Политика, 10:39
Пчелы, Венера Милосская и драконы: что показали компании на стендах ПМЭФ Общество, 10:36 
Текслер — РБК: «Похожие решения были во время Великой Отечественной» Экономика, 10:36
6 июня пройдет деловой завтрак ПСБ «Сильные регионы – сильная Россия» РБК Events, 10:34
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане Политика, 10:29
На строительном рынке происходит передел зон влияния. К чему это приведет Pro, 10:27
Биткоин-фонды привлекли $887 млн за один день Крипто, 10:14
Ефимов сообщил о торгах по реорганизации участков промзоны «Карачарово» Город, 10:10
Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака Политика, 10:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:04
Новостройки Подмосковья заметнее всего подорожали за год в Раменском Недвижимость, 10:04