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Политика ,  
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Лавров прибыл во вторую страну африканского турне

Сергей Лавров прибыл в Республику Конго

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она опубликовала видео из аэропорта — российскую делегацию встретил глава МИДа Конго Жан-Клод Гакоссо. В городе Ойо Лавров проведет переговоры с местным руководством, добавила Захарова.

Накануне, 3 июня, Лавров прилетел в Гвинею — там началось его турне по Африке. На встрече с руководством они, в частности, обсудили экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также взаимодействие в области медицины.

Лавров прилетел в Гвинею
Политика
Сергей Лавров

В предыдущий раз Лавров приезжал в Конго летом 2022 года. Там он встретился с президентом страны Дени Сассу-Нгессо передал последнему послание от российского коллеги Владимира Путина. Визит также состоялся в рамках африканского турне — тогда министр посетил Каир, Эфиопию и Уганду.

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Сергей Лавров Конго Мария Захарова
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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