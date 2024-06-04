Лавров прибыл во вторую страну африканского турне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она опубликовала видео из аэропорта — российскую делегацию встретил глава МИДа Конго Жан-Клод Гакоссо. В городе Ойо Лавров проведет переговоры с местным руководством, добавила Захарова.

Накануне, 3 июня, Лавров прилетел в Гвинею — там началось его турне по Африке. На встрече с руководством они, в частности, обсудили экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также взаимодействие в области медицины.

В предыдущий раз Лавров приезжал в Конго летом 2022 года. Там он встретился с президентом страны Дени Сассу-Нгессо передал последнему послание от российского коллеги Владимира Путина. Визит также состоялся в рамках африканского турне — тогда министр посетил Каир, Эфиопию и Уганду.