Минобороны сообщило об освобождении Россией пленных военных Чада

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Российские военнослужащие провели операцию по освобождению военных Чада в Центральноафриканской республике (ЦАР), которые были захвачены в плен исламскими боевиками. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Незаконные вооруженные формирования захватили 21 чадского военного при разминировании аэропорта в горном районе Тибести на севере страны. По информации Минобороны, они «содержались в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам».

После успешного освобождения всех пленных доставили вначале в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую квалифицированную помощь и провели операции по извлечению осколков. После этого под контролем и в сопровождении российских военных освобожденных чадцев эвакуировали в страну.

Глава Минобороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении военных его страны.

В апреле президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера не исключил создания российской военной базы в восточном регионе. По его словам, он «находится на очень большом удалении» и в нем «много негативных сил».

Туадера подчеркнул, что несколько лет назад до 80% территории республики было оккупировано, а «благодаря нашему сотрудничеству с Российской Федерацией и российскими инструкторами» теперь под контролем правительства ЦАР находится более 95% территории. По его подсчетам, российские инструкторы помогли подготовить более 10 тыс. военнослужащих республики.

В конце января армия ЦАР и российские военнослужащие совместными усилиями отразили атаку боевиков, прибывших из Судана, рядом с горнодобывающим объектом в деревне Мамун на севере республики.

Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве в августе 2018 года. Документ подразумевает отправку в африканское государство российских инструкторов и обучение военнослужащих ЦАР в российских военных учебных заведениях.