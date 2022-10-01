В Буркина-Фасо военные совершили второй с начала года переворот
В Буркина-Фасо произошел второй с начала года военный переворот, сообщает издание leFaso.
В результате был свергнут подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, возглавлявший страну. Перевороту предшествовала стрельба в нескольких районах столицы Уагадугу.
Власть захватил капитан Ибрагим Траоре. Он объявил о приостановке действия конституции и политической деятельности, о роспуске правительства и парламента, а также о закрытии границ. Кроме того, в стране введен комендантский час с 21:00 до 5:00.
Как сообщает Reuters, об отстранении Дамибы военные объявили по телевидению в пятницу вечером. Его местонахождение неизвестно.
По словам Траоре, группа военных, которая помогла Дамибе прийти к власти в ходе переворота зимой, решила сместить его из-за неспособности справиться с исламистами. По той же причине Дамиба сверг своего предшественника Рока Марка Каборе.
В конце января военные Буркина-Фасо объявили по телевидению о военном перевороте в стране. Каборе был свергнут, а власть перешла к Дамибе. Каборе тогда пережил покушение.