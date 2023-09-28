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Политика ,  
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В еще одной стране Африки попытались совершить госпереворот

В Буркина-Фасо попытались совершить госпереворот, несколько офицеров арестованы
В Буркина-Фасо арестовали офицеров из-за еще одной попытки переворота. Нынешнее правительство военных пришло к власти после двух переворотов, при которых сместили гражданское правительство и приостановили действие Конституции
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Спецслужбы Буркина-Фасо предотвратили попытку государственного переворота, сообщила хунта страны, она состоялась 26 сентября. Об этом сказано в коммюнике переходного правительства, его текст приводит издание Burkina24.

Несколько офицеров и других лиц арестованы, ведется поиск иных причастных к мятежу. «Правительство глубоко сожалеет, что некоторые буркинийцы, в том числе офицеры, присягнувшие защищать родину, ввязались в авантюру такого характера», — сказано в коммюнике.

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В Буркина-Фасо в прошлом году прошло два госпереворота, сейчас страну возглавляет хунта во главе с капитаном Ибраим Траоре.

Сначала в январе к власти пришел командующий третьего военного округа (в него входит столица — Уагадугу) Поль-Анри Дамиба, сместивший и арестовавший гражданского главу государства Рока Каборе. Нынешний лидер Траоре сперва поддержал новые власти, но впоследствии обвинил Дамибу в том, что тот занимается больше политикой, чем борьбой с террористами. В конце сентября группа военных под руководством Траоре заявила о смещении Дамибы. Правительство было распущкено, действие Конституции — приостановлено, а границы закрыты. В те дни люди выходили на улицы с российскими флагами.

Переворот осудили США, Евросоюз, Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). «Некоторые наши традиционные партнеры поворачиваются к нам спиной, и мы видим, кто тогда наш настоящий друг — а именно Россия, которая нас поддерживала еще в эпоху колонизации и продолжает поддерживать нас сегодня», — рассказывал Траоре на саммите Россия — Африка в июле.

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Из 17 государственных переворотов, произошедших в мире с 2017 года, только один произошел не в Африке, а в Азии — в Мьянме. За последние три года в странах Западной Африки было семь попыток госпереворота.

В Мали и Буркина-Фасо произошло по два переворота, в Нигере была неудачная попытка в 2021 году, власти Чада сообщили о попытке переворота в начале 2023 года. Осложнилась политическая ситуация в последние месяцы и в относительно стабильном Сенегале.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Буркина-Фасо Африка госпереворот попытка военного переворота
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