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Военная операция на Украине ,  
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На Украине в эфире телемарафона в студии пропал свет

Сюжет
Военная операция на Украине

Свет отключился в студии украинского телеканала «Рада» во время телемарафона. Трансляция эфира опубликована на Youtube.

«В таких реалиях мы живем», — прокомментировала произошедшее ведущая.

Менее чем через час, после нескольких репортажей, трансляция из студии возобновилась, свет в помещении включили.

Ранее «Укрэнерго» ввело аварийные отключения света в Киеве из-за превышения лимита на потребление.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

В последние месяцы на Украине сообщали о повреждении или разрушении ДнепроГЭС, Трипольской ТЭС в Киевской области, Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области.

1 июня «Укргидроэнерго» без уточнения названий заявило о критическом повреждении оборудования двух ГЭС. В тот же день Минобороны России отчиталось о групповом ударе по украинским энергетическим объектам, которые связаны с обеспечением военно-промышленного комплекса. Удар стал ответом на попытки Киева «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». Минобороны неоднократно подчеркивало, что военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На Украине 2 июня ввели лимиты для каждого региона на потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 00:00 по местному времени. При превышении лимитов энергетики будут проводить отключения электричества.

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Теги
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