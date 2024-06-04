На Украине в эфире телемарафона в студии пропал свет
Свет отключился в студии украинского телеканала «Рада» во время телемарафона. Трансляция эфира опубликована на Youtube.
«В таких реалиях мы живем», — прокомментировала произошедшее ведущая.
Менее чем через час, после нескольких репортажей, трансляция из студии возобновилась, свет в помещении включили.
Ранее «Укрэнерго» ввело аварийные отключения света в Киеве из-за превышения лимита на потребление.
В последние месяцы на Украине сообщали о повреждении или разрушении ДнепроГЭС, Трипольской ТЭС в Киевской области, Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области.
1 июня «Укргидроэнерго» без уточнения названий заявило о критическом повреждении оборудования двух ГЭС. В тот же день Минобороны России отчиталось о групповом ударе по украинским энергетическим объектам, которые связаны с обеспечением военно-промышленного комплекса. Удар стал ответом на попытки Киева «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». Минобороны неоднократно подчеркивало, что военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
На Украине 2 июня ввели лимиты для каждого региона на потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 00:00 по местному времени. При превышении лимитов энергетики будут проводить отключения электричества.
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