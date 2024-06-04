Медведев возложил цветы к могиле Героя России Чилингарова
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал на Новодевичье кладбище в Москве и возложил букет красных роз к могиле Героя России Артура Чилингарова. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Церемония прощания с Чилингаровым прошла в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. На нее пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы парламентских фракций, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, патриарх Кирилл и другие. Траурные венки на похороны направили в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
Артур Чилингаров — депутат Госдумы и полярный исследователь. Работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института, руководил несколькими экспедициями. Награжден званиями Героя СССР и Героя России, удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.
Чилингаров умер 1 июня после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 84 года. Путин в соболезнованиях в связи со смертью Чилингарова назвал его выдающимся ученым и человеком-легендой.
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