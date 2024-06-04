Депутата и полярника Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Героя России Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Полярного исследователя и депутата Артура Чилингарова похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Церемония прощания с ученым-океанологом прошла в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Траурные венки на похороны направили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, Российская академия наук, третий президент Армении Серж Саргсян и другие.

Проститься с Чилингаровым пришли в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы парламентских фракций, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и патриарх Кирилл.

Путин в соболезнованиях в связи со смертью Чилингарова назвал его выдающимся ученым и человеком-легендой. Глава МИДа Сергей Лавров в своей телеграмме написал, что «российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга».

Артур Чилингаров умер 1 июня после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 84 года.

Чилингаров работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института. Он руководил несколькими экспедициями и операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», за что получил звание Героя Советского Союза.

Чилингаров избирался в Госдуму в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах. Удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. В 2008 году он получил звание Героя России.