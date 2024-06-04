Кто пришел проститься с полярником и депутатом Артуром Чилингаровым. Фото
В Москве прошла церемония прощания с исследователем Арктики и депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым. Герой СССР и России Артур Чилингаров умер 1 июня после продолжительной болезни. Ему было 84 года.
Церемония прощания прошла в храме Христа Спасителя.
Артур Чилингаров — океанолог, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Он руководил операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», возглавлял поход атомного ледокола «Сибирь» к Северному полюсу, впервые в мире на легком одномоторном самолете достиг Южного полюса, погружался на дно Северного Ледовитого океана.
Чилингаров был удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии прощания в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на церемонии прощания.
Депутат Госдумы Андрей Исаев и первый заместитель председателя комитета нижней палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, хоккеист Вячеслав Фетисов.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Владимиру Путину и попросил от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Чилингарова.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Вице-спикер Думы Ирина Яровая.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-кандидат в президенты Николай Харитонов и первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.
Вдова Артура Чилингарова Татьяна и дочь Ксения (справа) с депутатом и бывшим вице-мэром Москвы Владимиром Ресиным
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