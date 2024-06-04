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Кто пришел проститься с полярником и депутатом Артуром Чилингаровым. Фото

В Москве завершилось прощание с полярником и депутатом Артуром Чилингаровым

В Москве прошла церемония прощания с исследователем Арктики и депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым. Герой СССР и России Артур Чилингаров умер 1 июня после продолжительной болезни. Ему было 84 года. 

Церемония прощания прошла в храме Христа Спасителя.
Артур Чилингаров &mdash; океанолог, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Он&nbsp;руководил операцией по спасению научно-исследовательского судна &laquo;Михаил Сомов&raquo;, возглавлял поход атомного ледокола &laquo;Сибирь&raquo; к Северному полюсу, впервые в мире на легком одномоторном самолете достиг Южного полюса, погружался на дно Северного Ледовитого океана.
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Артур Чилингаров — океанолог, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Он руководил операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», возглавлял поход атомного ледокола «Сибирь» к Северному полюсу, впервые в мире на легком одномоторном самолете достиг Южного полюса, погружался на дно Северного Ледовитого океана.

Чилингаров был удостоен множества наград, включая ордена &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; II, III и IV степеней.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Чилингаров был удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии прощания в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.&nbsp;
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии прощания в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. 

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на церемонии прощания.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на церемонии прощания.

Депутат Госдумы Андрей Исаев&nbsp;и первый заместитель председателя комитета нижней палаты&nbsp;по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, хоккеист&nbsp;Вячеслав Фетисов.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Исаев и первый заместитель председателя комитета нижней палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, хоккеист Вячеслав Фетисов.

Руководитель фракции &laquo;Единая Россия&raquo; в Государственной Думе Владимир Васильев.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Владимиру Путину и попросил от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Чилингарова.
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Владимиру Путину и попросил от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Чилингарова.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Вице-спикер Думы&nbsp;Ирина Яровая.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-спикер Думы Ирина Яровая.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-кандидат в президенты Николай Харитонов и первый вице-спикер нижней палаты&nbsp;Иван Мельников.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-кандидат в президенты Николай Харитонов и первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.

Вдова&nbsp;Артура Чилингарова Татьяна&nbsp;и дочь Ксения (справа) с депутатом и бывшим&nbsp;вице-мэром Москвы Владимиром&nbsp;Ресиным
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вдова Артура Чилингарова Татьяна и дочь Ксения (справа) с депутатом и бывшим вице-мэром Москвы Владимиром Ресиным

Спикер Госдумы&nbsp;Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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мультимедиа Артур Чилингаров Москва прощание похороны Новодевичье кладбище храм Христа Спасителя
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