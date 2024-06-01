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Умер полярник Артур Чилингаров. Фоторепортаж

Полярник и депутат Артур Чилингаров умер на 85-м году жизни после болезни

В возрасте 84 лет умер полярник и депутат Госдумы, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. Последнее время он тяжело болел.

Прощание с исследователем пройдет в храме Христа Спасителя 4 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника депутата.

Соболезнования по поводу смерти ученого выразил президент Владимир Путин. «Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким», —рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чилингаров возглавлял ряд экспедиций, сам погружался на дно Северного ледовитого океана. Был спецпредставителем президента по сотрудничеству в Арктике.
Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции &laquo;Северный полюс-19&raquo; в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров. 5 февраля 1971 года. &nbsp;
Фото: Роман Денисов / РИА Новости

Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-19» в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров. 5 февраля 1971 года.
 

Руководитель воздушной экспедиции на Южный полюс &laquo;Трансантарктика&raquo;, заместитель председателя Госкомгидромета СССР Артур Чилингаров.
Фото: Валентина Кузьмина / ТАСС

Руководитель воздушной экспедиции на Южный полюс «Трансантарктика», заместитель председателя Госкомгидромета СССР Артур Чилингаров.

Антарктида, 1 января 1989 года. После посадки на американском вертолете на мысе Марбл в районе станции Мак-Мердо (США), в центре&nbsp;&mdash; руководитель инспекционной группы СССР, герой Советского Союза Артур Чилингаров.
Фото: ТАСС

Антарктида, 1 января 1989 года. После посадки на американском вертолете на мысе Марбл в районе станции Мак-Мердо (США), в центре — руководитель инспекционной группы СССР, герой Советского Союза Артур Чилингаров.

Начальник Амдерминского управления гидрометслужбы Артур Чилингаров (в центре) и начальник отдела морских прогнозов Владимир Воробьев. Полярная метеостанция мыса Харасавэй в Арктике, 1 сентября 1978 года.
Фото: РИА Новости

Начальник Амдерминского управления гидрометслужбы Артур Чилингаров (в центре) и начальник отдела морских прогнозов Владимир Воробьев. Полярная метеостанция мыса Харасавэй в Арктике, 1 сентября 1978 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого округа Юрий Неелов, председатель правительства России Михаил Касьянов и заместитель председателя Государственной думы Артур Чилингаров (слева направо) в природно-этнографическом музее под открытым небом в поселке Горно-Князевске, 1 ноября 2003 года.
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Губернатор Ямало-Ненецкого округа Юрий Неелов, председатель правительства России Михаил Касьянов и заместитель председателя Государственной думы Артур Чилингаров (слева направо) в природно-этнографическом музее под открытым небом в поселке Горно-Князевске, 1 ноября 2003 года.

В президиуме вице-спикеры Государственной думы (слева направо) Артур Чилингаров, Любовь Слиска и Владимир Жириновский. Справа Борис Березовский. Москва, 19 июля 2000 года.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В президиуме вице-спикеры Государственной думы (слева направо) Артур Чилингаров, Любовь Слиска и Владимир Жириновский. Справа Борис Березовский. Москва, 19 июля 2000 года.

Члены команд глубоководных обитаемых аппаратов &laquo;Мир-1&raquo; и &laquo;Мир-2&raquo; перед погружением на дно озера Байкал. В центре&nbsp;&mdash; глава экспедиции Артур Чилингаров. 29 июля 2008 года. &nbsp;
Фото: Марк Агнор / РИА Новости

Члены команд глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» перед погружением на дно озера Байкал. В центре — глава экспедиции Артур Чилингаров. 29 июля 2008 года.
 

Москва, 31 января 1996 года. Кандидат медицинских наук, путешественник, ведущий телепередачи &laquo;Клуб путешественников&raquo; Юрий Сенкевич, путешественник, художник, писатель Федор Конюхов, вернувшийся из Антарктики, и Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы, ученый-океанолог, полярный исследователь Артур Чилингаров (слева направо) во время церемонии встречи в аэропорту города. Конюхов на лыжах в одиночку прошел от залива Геркулес 1350 километров до Южного полюса и совершил одиночное восхождение на гору Винсон, которая является самой высокой вершиной в Антарктиде.
Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

Москва, 31 января 1996 года. Кандидат медицинских наук, путешественник, ведущий телепередачи «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич, путешественник, художник, писатель Федор Конюхов, вернувшийся из Антарктики, и Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы, ученый-океанолог, полярный исследователь Артур Чилингаров (слева направо) во время церемонии встречи в аэропорту города. Конюхов на лыжах в одиночку прошел от залива Геркулес 1350 километров до Южного полюса и совершил одиночное восхождение на гору Винсон, которая является самой высокой вершиной в Антарктиде.

Ленинградская область, 15 июля 2013 года. Президент России Владимир Путин во время погружения на подводном аппарате &laquo;Си-эксплорер-5&raquo; в Финский залив к месту обнаружения затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата &laquo;Олег&raquo;. Справа на втором плане&nbsp;&mdash; первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Ленинградская область, 15 июля 2013 года. Президент России Владимир Путин во время погружения на подводном аппарате «Си-эксплорер-5» в Финский залив к месту обнаружения затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата «Олег». Справа на втором плане — первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

Первый вице-президент Русского географического общества, член Совета Федерации, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров (в центре) во время зажжения чаши Олимпийского огня на Северном полюсе. 19 октября 2013 года.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый вице-президент Русского географического общества, член Совета Федерации, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров (в центре) во время зажжения чаши Олимпийского огня на Северном полюсе. 19 октября 2013 года.

Артур Чилингаров, 1999 год. Свое 60-летие Герой Советского Союза, депутат Госдумы Артур Чилингаров отметил на Северном полюса.
Фото: Игорь Бойко / ТАСС

Артур Чилингаров, 1999 год. Свое 60-летие Герой Советского Союза, депутат Госдумы Артур Чилингаров отметил на Северном полюса.

Его Светлость князь Монако Альбер II и президент Ассоциации полярников, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров (справа налево) на Международном Арктическом форуме &laquo;Арктика&nbsp;&mdash; территория диалога&raquo;, который проходит в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 22 сентября 2010 года.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Его Светлость князь Монако Альбер II и президент Ассоциации полярников, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров (справа налево) на Международном Арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который проходит в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 22 сентября 2010 года.

Артур Чилингаров, сложивший с себя полномочия члена Совета Федерации в связи с избранием его в члены совета директоров ОАО &laquo;НК &laquo;Роснефть&raquo;, на первом заседании осенней сессии верхней палаты российского парламента. 1 октября 2014 года.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Артур Чилингаров, сложивший с себя полномочия члена Совета Федерации в связи с избранием его в члены совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на первом заседании осенней сессии верхней палаты российского парламента. 1 октября 2014 года.

Москва, 21 ноября 2019 года. Президент России Владимир Путин и член комитета Госдумы по международным делам Артур Чилингаров (слева направо), награжденный орденом &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; II степени, во время церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Москва, 21 ноября 2019 года. Президент России Владимир Путин и член комитета Госдумы по международным делам Артур Чилингаров (слева направо), награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, во время церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле.

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