Умер полярник Артур Чилингаров. Фоторепортаж

В возрасте 84 лет умер полярник и депутат Госдумы, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. Последнее время он тяжело болел.

Прощание с исследователем пройдет в храме Христа Спасителя 4 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника депутата.

Соболезнования по поводу смерти ученого выразил президент Владимир Путин. «Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким», —рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чилингаров возглавлял ряд экспедиций, сам погружался на дно Северного ледовитого океана. Был спецпредставителем президента по сотрудничеству в Арктике.