Умер полярник Артур Чилингаров. Фоторепортаж
В возрасте 84 лет умер полярник и депутат Госдумы, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. Последнее время он тяжело болел.
Прощание с исследователем пройдет в храме Христа Спасителя 4 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника депутата.
Соболезнования по поводу смерти ученого выразил президент Владимир Путин. «Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким», —рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Чилингаров возглавлял ряд экспедиций, сам погружался на дно Северного ледовитого океана. Был спецпредставителем президента по сотрудничеству в Арктике.
Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-19» в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров. 5 февраля 1971 года.
Руководитель воздушной экспедиции на Южный полюс «Трансантарктика», заместитель председателя Госкомгидромета СССР Артур Чилингаров.
Антарктида, 1 января 1989 года. После посадки на американском вертолете на мысе Марбл в районе станции Мак-Мердо (США), в центре — руководитель инспекционной группы СССР, герой Советского Союза Артур Чилингаров.
Начальник Амдерминского управления гидрометслужбы Артур Чилингаров (в центре) и начальник отдела морских прогнозов Владимир Воробьев. Полярная метеостанция мыса Харасавэй в Арктике, 1 сентября 1978 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого округа Юрий Неелов, председатель правительства России Михаил Касьянов и заместитель председателя Государственной думы Артур Чилингаров (слева направо) в природно-этнографическом музее под открытым небом в поселке Горно-Князевске, 1 ноября 2003 года.
В президиуме вице-спикеры Государственной думы (слева направо) Артур Чилингаров, Любовь Слиска и Владимир Жириновский. Справа Борис Березовский. Москва, 19 июля 2000 года.
Члены команд глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» перед погружением на дно озера Байкал. В центре — глава экспедиции Артур Чилингаров. 29 июля 2008 года.
Москва, 31 января 1996 года. Кандидат медицинских наук, путешественник, ведущий телепередачи «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич, путешественник, художник, писатель Федор Конюхов, вернувшийся из Антарктики, и Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы, ученый-океанолог, полярный исследователь Артур Чилингаров (слева направо) во время церемонии встречи в аэропорту города. Конюхов на лыжах в одиночку прошел от залива Геркулес 1350 километров до Южного полюса и совершил одиночное восхождение на гору Винсон, которая является самой высокой вершиной в Антарктиде.
Ленинградская область, 15 июля 2013 года. Президент России Владимир Путин во время погружения на подводном аппарате «Си-эксплорер-5» в Финский залив к месту обнаружения затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата «Олег». Справа на втором плане — первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.
Первый вице-президент Русского географического общества, член Совета Федерации, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров (в центре) во время зажжения чаши Олимпийского огня на Северном полюсе. 19 октября 2013 года.
Артур Чилингаров, 1999 год. Свое 60-летие Герой Советского Союза, депутат Госдумы Артур Чилингаров отметил на Северном полюса.
Его Светлость князь Монако Альбер II и президент Ассоциации полярников, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров (справа налево) на Международном Арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который проходит в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 22 сентября 2010 года.
Артур Чилингаров, сложивший с себя полномочия члена Совета Федерации в связи с избранием его в члены совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на первом заседании осенней сессии верхней палаты российского парламента. 1 октября 2014 года.
Москва, 21 ноября 2019 года. Президент России Владимир Путин и член комитета Госдумы по международным делам Артур Чилингаров (слева направо), награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, во время церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле.
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