Кремль назвал объединение двух Алтаев вопросом не на повестке дня

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В Кремле не обсуждают возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай уникален. Здесь в данном случае нет никаких обсуждений [этого вопроса] — эта тема не на повестке дня у нас», — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о планах властей объединить регионы.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 4 июня объявил об уходе в отставку с поста губернатора региона. Он объяснил это сменой места работы.

Хорохордин возглавлял Республику Алтай с 2019 года. «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что сменить его на посту главы региона может первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Незадолго до появления сообщений об отставке Хорохордина в СМИ появились материалы о возможном объединении Республики Алтай с Алтайским краем. Об этом, в частности, писало местное издание Amic. Портал напомнил о высказывании спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о положительном опыте объединения российских регионов.

Матвиенко в апреле отметила, что в России имеется группа регионов, которые нуждаются в укрупнении. Называть конкретные субъекты спикер Совфеда не стала. Она подчеркнула, что к идее их укрупнения следует подходить продуманно.

В конце мая RTVI сообщил со ссылкой на источник в Госдуме, что пост также может покинуть глава Алтайского края Виктор Томенко. Он занимает должность главы региона с 2018 года. Зампред правительства Алтайского края Денис Губин назвал информацию о возможном уходе Томенко фейком.