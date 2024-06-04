Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке

Олег Хорохордин возглавлял Республику Алтай с марта 2019 года, он сообщил, что переходит на другое место работы. На прошлой неделе сменились главы ХМАО и Самарской области

Олег Хорохордин (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку с поста главы региона. Эту должность он занимал с 2019 года. На своей странице во «ВКонтакте» чиновник сообщил, что переходит на другое место работы, не уточнив, куда именно.

«За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции», — написал он, поблагодарив президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и представителей властей региона.

О предстоящей отставке Хорохордина накануне сообщили источники РБК. Он был единственным главой региона с истекающим сроком полномочий, который не встречался с Путиным по поводу переизбрания на новый губернаторский срок.

В марте 2019 года Хорохордин сменил на посту главы Республики Алтай Александра Бердникова. На сентябрьских выборах того же года Хорохордин избирался от «Единой России» и набрал почти 59% голосов, обойдя кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина (31,64%). Хорохордин — выпускник «школы губернаторов», до назначения в регион он возглавлял совет «ГЛОНАСС» и был замруководителя секретариата вице-премьера.

Новым главой Республики Алтай, по данным «Коммерсанта», может стать первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На прошлой неделе в отставку ушла глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, врио главы региона стал бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук. Свою должность покинул самарский губернатор Дмитрий Азаров, а врио назначили экс-главу правительства Тульской области Вячеслава Федорищева. Кроме того, из-за перехода ряда губернаторов на работу в правительство сменилось руководство еще нескольких регионов: Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей и Хабаровского края.

