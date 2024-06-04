 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Отставки губернаторов ,  
0 

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке
Сюжет
Отставки губернаторов
Олег Хорохордин возглавлял Республику Алтай с марта 2019 года, он сообщил, что переходит на другое место работы. На прошлой неделе сменились главы ХМАО и Самарской области
Олег Хорохордин
Олег Хорохордин (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку с поста главы региона. Эту должность он занимал с 2019 года. На своей странице во «ВКонтакте» чиновник сообщил, что переходит на другое место работы, не уточнив, куда именно.

«За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции», — написал он, поблагодарив президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и представителей властей региона.

О предстоящей отставке Хорохордина накануне сообщили источники РБК. Он был единственным главой региона с истекающим сроком полномочий, который не встречался с Путиным по поводу переизбрания на новый губернаторский срок.

Власти обсудили отставку главы Алтая
Политика
Олег Хорохордин

В марте 2019 года Хорохордин сменил на посту главы Республики Алтай Александра Бердникова. На сентябрьских выборах того же года Хорохордин избирался от «Единой России» и набрал почти 59% голосов, обойдя кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина (31,64%). Хорохордин — выпускник «школы губернаторов», до назначения в регион он возглавлял совет «ГЛОНАСС» и был замруководителя секретариата вице-премьера.

Новым главой Республики Алтай, по данным «Коммерсанта», может стать первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На прошлой неделе в отставку ушла глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, врио главы региона стал бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук. Свою должность покинул самарский губернатор Дмитрий Азаров, а врио назначили экс-главу правительства Тульской области Вячеслава Федорищева. Кроме того, из-за перехода ряда губернаторов на работу в правительство сменилось руководство еще нескольких регионов: Кемеровской, Тульской, Курской, Калининградской областей и Хабаровского края.
 

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Республика Алтай Олег Хорохордин отставки губернаторов
Материалы по теме
«Коммерсантъ» сообщил о возможном назначении Турчака главой Алтая
Политика
Новый губернатор ХМАО предложил работу Комаровой
Политика
С чем связана смена губернатора Самарской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
World Athletics создала новый турнир с рекордным призовым фондом Спорт, 11:44
В кабмине Италии предложили Макрону надеть каску и поехать на Украину Политика, 11:44
Раненый военный рассказал о требовании командира вернуться в Луганск Политика, 11:44
Эксперты по автострахованию назвали ключевую проблему в области ОСАГО Отрасли, 11:43
СК потребовал арестовать белорусского гребца по делу о наемничестве Политика, 11:42
МИД сообщил, что России не нравится отношение талибов к женщинам Политика, 11:41
Три вида доходов, с которых нерезиденту придется заплатить налог 30% Pro, 11:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Подольске выявили более 200 нелегальных мигрантов на стройке Общество, 11:18
7 июня пройдет сессия РБК на площадке «Территория инноваций» ПМЭФ РБК Events, 11:17
Белорусский автобренд Belgee объявил о выходе на российский рынок Авто, 11:17
Шольц оценил угрозу эскалации при ударах по России немецким оружием Политика, 11:12
Аудиоколонку с марихуаной обнаружили во Внуково в посылке из Калифорнии Общество, 11:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:10
Аналитики назвали районы Москвы с максимальным ростом цен на новостройки Недвижимость, 11:10