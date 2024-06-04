Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку

Ушел в отставку глава Республики Алтай Олег Хорохордин. По его словам, это связано с переходом на новое место работы.

«Вы знаете, что в этом году заканчиваются мои полномочия Главы Республики Алтай. За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны», написал он в своем телеграм-канале.

Хорохордин возглавлял Республику Алтай с 2019 года. На выборах тогда он одержал победу в первом туре с результатом 58,82%. О том, что Хорохордин может уйти в ближайшее время в отставку ранее сообщали источники РБК.

За последнюю неделю еще два губернатора ушли в отставку: это глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова (последняя женщина — глава региона в стране) и руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.