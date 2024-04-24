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Политика ,  
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Матвиенко заявила, что группа регионов России нуждается в объединении

Матвиенко: в России есть группа регионов, которые нуждаются в объединении

В России имеется группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, однако к этой идее необходимо подходить продуманно, рассказала «РИА Новости» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого», — сказала она.

При этом Матвиенко подчеркнула, что к данному вопросу надо подходить продуманно, должны быть «научные экспертные обоснования с расчетами, с пониманием того, что если два региона или три региона объединятся, то экономический эффект будет огромный, кумулятивный эффект для людей будет огромный».

«У нас есть положительный опыт — уже в новой России — объединения регионов, и он достаточно успешный», — добавила спикер Совфеда, назвав саму процедуру достаточно сложной.

Вопрос об объединении регионов и, соответственно, появлении нового субъекта выносится на референдум на обеих территориях. Если граждане поддерживают инициативу, то в Госдуму вносится конституционный законопроект об образовании нового региона. Вносить его должен президент. После принятия документа вносятся изменения в ч. 1 ст. 65 Конституции, определяющую состав Российской Федерации.

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В разные годы было объединено несколько российских регионов: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, а также Читинская область и Агинский Бурятский АО, ставшие после объединения Забайкальским краем. В последний раз российские регионы объединялись в 2008 году: 1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край. Референдумы в обоих регионах прошли в марте 2007 года, более 90% принявших в них участие проголосовали за объединение.

В мае 2020 года главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта России». Объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов, а цена на нефть сейчас невысокая, пояснял тогда один из источников РБК мотивы объединения. Однако уже в июле ненецкий губернатор Юрий Бездудный заявил об отказе от объединения с Архангельской областью, так как люди очень чувствительно отнеслись к этой теме.

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Теги
Валентина Матвиенко регионы России укрупнение регионов объединение
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