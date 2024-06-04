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Политика ,  
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Президент Латвии сравнил закрытие Балтики для России с объявлением войны

Президент Латвии: закрытие Балтики для России будет равносильно объявлению войны
Эдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс (Фото: Giannis Panagopoulos / Global Look Press)

Закрытие Балтийского моря для российских судов будет равнозначно объявлению войны России. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times.

Ринкевичс прокомментировал повреждение подводного кабеля связи в Балтийском море в октябре 2023 года, в котором подозревают Россию. По его словам, после этого страны НАТО решили усилить морское патрулирование. Еще одним ответом на диверсию могло бы быть закрытие морского пространства для прохода российских судов, но это было бы равносильно объявлению войны, считает он.

«Мы должны иметь возможность обсуждать все виды [ответных] инструментов. Я не говорю, что все они могут быть использованы. Но если мы ограничим себя, без какого-либо обсуждения, мы просто вызовем дальнейшие творческие действия России», — добавил президент Латвии.

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Фото:Google Maps

В конце октября 2023 года Ринкевичс рассказал, что обсудит с НАТО закрытие прохода по Балтийскому морю для российских судов, если подтвердится причастность России к повреждению газопровода Balticconnector. В финской полиции заявили, что в момент утечки на газопроводе неподалеку находилось несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к диверсии и считает угрозы в свой адрес в связи с этим случаем неприемлемыми. Замглавы МИД России Александр Грушко предупредил, что если НАТО решит закрыть Балтийское море для российских судов, оно окажется закрытым для всех.

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