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Политика ,  
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Bloomberg назвал «ахиллесову пяту» Финляндии и НАТО

Bloomberg: Аландские острова стали «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО
Аланды, являющиеся демилитаризованным архипелагом в Балтийском море и находящиеся на пересечении важнейших торговых путей, представляют собой «ахиллесову пяту» Финляндии на фоне угроз со стороны России, пишет Bloomberg
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Аландские острова, которые называют «шлюзом Финляндии», также являются «ахиллесовой пятой» этой страны, поскольку, хоть формально они и принадлежат Финлянции, в рамках договоренностей с Россией на них запрещается любое военное присутствие, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, а Россия «борется за отстаивание своих прав в регионе», необычная структура архипелага считается наиболее уязвимой точкой в военном блоке, предоставляя Москве «открытое поле», если она когда-либо решит вторгнуться.

Аландские острова (Аланды) — архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии, населенная аландскими шведами. Численность населения архипелага — около 30 тыс. человек, столица — город Мариехамн.

После Крымской войны 1853—1856 годов, в ходе которой в 1854 году была захвачена, а позже взорвана крепость Бомарсунд (расположенная на архипелаге), Аландские острова получили особый статус по Парижскому мирному договору. По договору 1856 года острова стали полностью демилитаризованной территорией.

Бывший генерал-майор вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии «Национал» Пекка Товери в разговоре с Bloomberg указал, что тот, кто владеет Аландскими островами, может заблокировать морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом.

Агентство отмечает, что около 96% торговли Финляндии проходит через морские пути вблизи Аландов, а возможность отправлять товары исключительно по суше через Норвегию или Швецию ограничена суровыми арктическими зимами, плохим состоянием дорог и различной железнодорожной шириной колеи. При этом в регионе архипелага также находится ключевая коммуникационная и энергетическая инфраструктура, включая подводные линии электропередачи и интернет-кабели.

По словам Товери, следующим шагом в усилении обороны Финляндии должно стать закрытие российского консульства на Аландских островах и разрешение финским войскам проводить на них учения. Он напомнил, что шведское правительство ремилитаризовало остров Готланд после включения Крымв в состав России в 2014-м, и призвал последовать примеру соседа.

В то же время Bloomberg отмечает, что демонтаж международных соглашений о демилитаризации является маловероятным на данный момент. Недавние опросы показывают, что почти все население архипелага не видит в этом особой необходимости, а финское правительство во время недавнего пересмотра статус островов, так и не пришло к выводу о необходимости внесения изменений. Вместо этого основное внимание уделяется планированию на случай непредвиденных обстоятельств.

Как уточнил агентству исполнительный директор компании Viking Line Abp — крупного перевозчика между Швецией и Финляндией, базирующегося на Аландских островах — Ян Олав Хансес, его компания уже внедряет резервные системы для восстановления критически важных служб на случай, если навигационные системы его флота будут атакованы. Bloomberg напоминает, что в последнее время наблюдается рост глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений в Балтийском море, что, по словам официальных лиц, может быть связано с действиями России.

Финляндия «проработает детали» идеи России по границе на Балтике
Политика
Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

Российское Минобороны на этой неделе предложило обновить перечень точек, от которых отмеряют ширину полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. В проекте ведомства новую систему прямых исходных линий предлагается установить в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Это изменит прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод, заявило министерство. В ведомстве считают, что нынешний перечень координат, утвержденный в 1985 году, не соответствует «современной географической обстановке».

В финском МИДе после этого напомнили что положения о пересмотре морских зон прибрежных государств есть в Конвенции ООН, и Хельсинки рассчитывают, что Россия будет действовать в соответствии с ней.

Конвенция ООН была принята в 1982 году, а в 1994-м вступила в силу. Она регулирует все международные аспекты использования морского пространства — делимитацию морских границ, установление экологических норм, проведение научных исследований, торговлю и урегулирование международных споров. К Конвенции присоединилось более 140 государств.

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