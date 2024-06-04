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Военная операция на Украине ,  
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Володин назвал мирный саммит в Швейцарии «ангажированной сходкой»

Спикер Госдумы Володин назвал мирный саммит в Швейцарии ангажированной сходкой
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя мирную конференцию в Швейцарии.

«Любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал», — написал Володин в своем телеграм-канале. Самым эффективным и быстрым способом разрешения конфликта на Украине он назвал сворачивание западной военной помощи украинским военным.

Володин отметил, что «участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится все меньше». Он напомнил, что от участия в саммите отказались Саудовская Аравия и Китай, а Австралия вместо премьера решила отправить министра государственных услуг и системы страхования по инвалидности Билла Шортена. «Все больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах», — заключил спикер Госдумы.

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Фото:Tingshu Wang / Reuters

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конференцию «очередным надуваловом». В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если получат приглашение. Обсуждение мира без России в Кремле назвали бессмысленным.

Москва для урегулирования конфликта требует признания «новых территориальных реалий» — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в составе России. Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение страны к границам 1991 года.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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