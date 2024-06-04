Израиль сообщил о гибели еще четырех заложников в секторе Газа

Четыре заложника, которых боевики палестинского движения ХАМАС взяли в плен 7 октября 2023 года, погибли, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Речь идет о 51-летнем Надаве Попплевеле, у которого было гражданство Израиля и Великобритании, 80-летних Йораме Мецгере и Хаиме Пери, а также 85-летнем Амираме Купере. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что они, вероятно, были убиты в районе Хан-Юниса несколько месяцев назад.

The Times of Israel пишет, что с начала войны в секторе Газа ЦАХАЛ объявила о смерти 41 из 120 заложников.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на южные территории Израиля, убив, по данным израильских властей, около 1,2 тыс. человек и захватив порядка 250 заложников. Израиль в ответ начал наземную операцию в секторе Газа, по данным подконтрольному ХАМАС Минздраву региона, погибли более 40 тыс. человек.

В конце ноября стороны достигли соглашения о прекращении огня и обмене заложников на палестинских заключенных. Всего ХАМАС отпустил 105 пленных, из израильских тюрем выпустили 240 палестинских женщин и несовершеннолетних. С тех пор стороны не могут достигнуть соглашения о временном прекращении огня.