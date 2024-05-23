В Израиле опубликовали кадры взятия ХАМАС заложников на военной базе

Форум «Семьи заложников и пропавших без вести» опубликовал кадры взятия в заложники пятерых девушек-военнослужащих на базе Нахаль Оз боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, назвав видео «убийственным свидетельством неспособности страны вернуть заложниц домой». Видео снято на камеры, которые носили члены группировки в день нападения, предположительно, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала его родителям попавших в плен и предоставила им решить, какие кадры можно опубликовать, передает The Times of Israel.

Видеозапись была опубликована накануне заседания военного кабинета вечером 22 мая и, как было заявлено, нацелена на то, чтобы оказать давление на министров, чтобы они активизировали усилия по достижению соглашения с ХАМАСОМ об освобождении заложников.

«Израильское правительство не должно терять ни минуты — оно должно вернуться за стол переговоров сегодня!» — говорится в сообщении форума.

Лири Альбаг, Карина Арьев, Агам Бергер, Даниэлла Гильбоа и Наама Леви служили на границе. В их обязанности входило наблюдение за обстановкой на границе. На кадрах видно, как пять девушек стоят вдоль стены и им завязывают за спиной руки. Некоторые из них ранены, видны кровоподтеки на лицах. Одна из заложниц, Леви, которая участвовала и израильско-палестинском проекте по сосуществованию, говорит на английском языке, что у нее есть друзья в Палестине.

Альбаг просит позвать «кого-нибудь, кто говорит по-английски». В ответ один из боевиков на английском требует, чтобы девушки замолчали и приказывает группе сесть. «Наши братья погибли из-за вас. Мы вас всех расстреляем», — говорит один из нападавших на арабском (на видео есть субтитры на английском).

Затем один из боевиков просит Альбаг позвонить ее другу в секторе Газа, в то время как другой спрашивает, откуда они, на что Бергер отвечает, что она из Тель-Авива. После на кадрах видно, как боевики молятся, все еще находясь на базе. Один из них описывает заложниц как «женщин, которые могут забеременеть». Другой говорит, что «это сионисты», еще один говорит одной из девушек, что она красивая.

Позже показано, как девушек выводят на улицу и сажают в грузовик. Одну из них несут, взяв за руки и ноги, двое хромают из-за ранений. После идут кадры из машины, где боевики кричат на девушек.

В эфире израильских телеканалов и в публикациях СМИ показали запись, которая длится чуть больше трех минут. По словам родителей заложниц, видео длится тринадцать минут и его обрезали «по их недосмотру». «Это самая деликатная версия. <...> И все еще ужасно жесткая», — сказал отец одной из девушек, Эли Альбаг.

Президент Израиля Ицхак Герцог после публикации заявил о поддержке семей заложников. «Мир должен взглянуть на это жестокое злодеяние. Те, кому небезразличны права женщин, должны высказаться. Все, кто верит в свободу, должны высказаться и сделать все возможное, чтобы вернуть всех заложников домой сейчас», — сказал он.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что он «в ужасе» от видеозаписи и пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть заложников. «Жестокость террористов ХАМАС только укрепляет мою решимость бороться изо всех сил, пока ХАМАС не будет уничтожен, чтобы гарантировать, что то, что мы видели сегодня вечером, никогда больше не повторится», — написал он в X.

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