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Палестино-израильский конфликт ,  
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CNN узнал об участии главы ЦРУ в переговорах Израиля и ХАМАС

CNN: глава ЦРУ вновь намерен участвовать в переговорах между Израилем и ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Директор ЦРУ Уильям Бернс вновь вылетит в Европу, чтобы помочь в возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС о прекращении боевых действий и освобождении заложников. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал CNN.

Неназванный чиновник отметил, что Бернс отправится в Европу в ближайшие дни.

Власти Катара сообщили телеканалу, что в переговорах также примет участие премьер-министр страны Мухаммед бен Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. По словам катарского чиновника, премьер находится в Париже.

Газета Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Бернс в Европе встретится с главой израильской разведки «Мосад» Дэвидом Барни и катарским премьером.

Переговоры представителей Египта, Израиля и Катара с участием главы ЦРУ по ситуации в секторе Газа уже проходили в Париже в конце января 2024 года.

Власти Израиля решили вернуться к переговорам с ХАМАС по заложникам
Политика
Фото:Yves Herman / Reuters

В октябре 2023 года представители ХАМАС напали на приграничные территории Израиля, в ходе атаки погибли около 1,2 тыс. человек, более 250 были взяты в заложники. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Ее целями являются ликвидация ХАМАС и возвращение всех заложников, утверждало руководство еврейского государства.

Несколько месяцев стороны вели переговоры об освобождении заложников. Последние переговоры о пленных проходили в Каире. Израиль и ХАМАС договорились об освобождении 33 израильских заложников и выходе ЦАХАЛ из некоторых частей Газы. Договоренность была сорвана из-за начала израильской армией операции в Рафахе в начале мая. Переговоры о пленниках остановили, но в конце месяца военный кабинет Израиля поручил переговорной группе продолжить работу по освобождению 33 своих граждан.

CNN узнал об участии главы ЦРУ в переговорах Израиля и ХАМАС
CNN узнал об участии главы ЦРУ в переговорах Израиля и ХАМАС

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Теги
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