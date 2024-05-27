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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ЦАХАЛ отчиталась об убийстве в Рафахе высокопоставленного члена ХАМАС

ЦАХАЛ: израильский самолет ликвидировал главу штаба ХАМАС на Западном берегу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Самолет израильских ВВС авиаударом по Рафаху ликвидировал командующего штабом ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Ясина Рабиа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удар был нанесен в районе Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха. В результате него также был убит высокопоставленный представитель крыла ХАМАС на Западном берегу Халед Нагар. По данным ЦАХАЛ, крыло ХАМАС на Западном берегу отвечает за планирование, финансирование и проведение террористических атак на территории региона, а также в Израиле.

Как заявили в ЦАХАЛ, Рабиа руководил всей террористической деятельностью ХАМАС на Западном берегу, переводил средства террористическим ячейкам и планировал теракты. В частности, он руководил атаками в 2001 и 2002 годах, в которых погибли израильские солдаты.

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Фото:Yair Back / Reuters

Нагар, по данным ЦАХАЛ, руководил обстрелами и другими террористическими действиями на Западном берегу, а также переводил средства на теракты в секторе Газа. Как считает израильская сторона, Нагар ответственен за атаки в период с 2001 по 2003 год, которые привели к гибели нескольких израильских мирных жителей, а также ранениям и гибели нескольких израильских солдат.

В начале мая израильская армия начала наземную операцию в Рафахе, находящемся на границе сектора Газа и Египта. ЦАХАЛ заявила о нанесении «точечных ударов» по целям в восточной части города и уничтожении инфраструктуры и подземных тоннелей ХАМАС в этом городе.

Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

24 мая Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. В суде заявили, что наступление ЦАХАЛ в Рафахе может «создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению».

Теги
ЦАХАЛ ХАМАС Рафах Западный берег реки Иордан авиаудар
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