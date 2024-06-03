 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и окрестностях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.

Это уже четвертый раз за сутки, когда в Белгороде и окрестностях объявляют ракетную опасность. До этого такой режим вводили в 3 часа ночи, в 12 и 13 часов дня.

В Белгородской области на автобусах установят защиту от дронов
Политика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

За день четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины. В селе Петровка дрон сбросил три взрывных устройства, которые повредили инфраструктурный объект связи и линию электропередачи. Без света остались жители трех сел. В селе Веселая Лопань в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта влетел дрон-камикадзе.

Третий дрон-камикадзе атаковал село Долгое. Еще один беспилотник атаковал движущийся по дороге в селе Муром легковой автомобиль, его водитель погиб.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Теги
Персоны
Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
МИД пообещал пресекать угрозы системе предупреждения о ракетном нападении
Политика
Минобороны сообщило о попытке атаки Белгородской области ракетой «Нептун»
Политика
В Белгороде шестой раз за сутки объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 16:36
Онлайн-лизинг: как легко можно выбрать автомобиль по выгодной цене РБК и ВТБ Лизинг, 20:22
«Альфа-Инвестиции» назвали три акции для покупки после коррекции Инвестиции, 20:18
Путин поздравил первую женщину, победившую на выборах президента Мексики Политика, 20:07
В Белгороде второй раз за час объявили ракетную опасность Политика, 20:05
Медведев фразой «ничего не сработало» объяснил вылет с «Ролан Гаррос» Спорт, 19:59
Власти Киева запретили проводить акцию в поддержку ЛГБТ в метро Политика, 19:53
Москва заявила о гонениях на СМИ после обвинений в адрес «Голоса Европы» Политика, 19:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 19:50
Девять котов и собак погибли при пожаре на складе в Уфе Общество, 19:33
Бывшего израильского футболиста арестовали в Москве по запросу Германии Спорт, 19:31
Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Спорт, 19:24
Результаты в области устойчивого развития «Норникеля» за 2023 год Пресс-центр, 19:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:09
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Общество, 19:06