В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.
Это уже четвертый раз за сутки, когда в Белгороде и окрестностях объявляют ракетную опасность. До этого такой режим вводили в 3 часа ночи, в 12 и 13 часов дня.
За день четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины. В селе Петровка дрон сбросил три взрывных устройства, которые повредили инфраструктурный объект связи и линию электропередачи. Без света остались жители трех сел. В селе Веселая Лопань в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта влетел дрон-камикадзе.
Третий дрон-камикадзе атаковал село Долгое. Еще один беспилотник атаковал движущийся по дороге в селе Муром легковой автомобиль, его водитель погиб.
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