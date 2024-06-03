В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и окрестностях

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.

Это уже четвертый раз за сутки, когда в Белгороде и окрестностях объявляют ракетную опасность. До этого такой режим вводили в 3 часа ночи, в 12 и 13 часов дня.

За день четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины. В селе Петровка дрон сбросил три взрывных устройства, которые повредили инфраструктурный объект связи и линию электропередачи. Без света остались жители трех сел. В селе Веселая Лопань в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта влетел дрон-камикадзе.

Третий дрон-камикадзе атаковал село Долгое. Еще один беспилотник атаковал движущийся по дороге в селе Муром легковой автомобиль, его водитель погиб.