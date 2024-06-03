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Военная операция на Украине ,  
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В белгородском селе Петровка дроны повредили инфраструктурные объекты

Гладков: дроны атаковали линию электропередачи, без света остались три села
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Два населенных пункта в Белгородском районе подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Дрон сбросил три взрывных устройства в селе Петровка, они повредили инфраструктурный объект связи и линию электропередачи. Временно без света остались жители трех сел — Петровки, Толоконного и Соловьевки.

«В результате сброса еще одного взрывного устройства с беспилотника на территории сельскохозяйственного предприятия осколками посечена одна единица спецтехники», — уточнил Гладков.

В селе Веселая Лопань в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта влетел дрон-камикадзе, в результате взрыва в помещении повреждено остекление, добавил губернатор.

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Фото:Global Look Press

Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности.

Утром 3 июня Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По данным оперативных служб, в одной квартире многоквартирного дома выбило окна. В результате ударов по автомобильному мосту в нескольких местах незначительно повреждено дорожное полотно, осколки посекли два легковых автомобиля, уточнял Гладков.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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