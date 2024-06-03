В белгородском селе Петровка дроны повредили инфраструктурные объекты
Два населенных пункта в Белгородском районе подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Дрон сбросил три взрывных устройства в селе Петровка, они повредили инфраструктурный объект связи и линию электропередачи. Временно без света остались жители трех сел — Петровки, Толоконного и Соловьевки.
«В результате сброса еще одного взрывного устройства с беспилотника на территории сельскохозяйственного предприятия осколками посечена одна единица спецтехники», — уточнил Гладков.
В селе Веселая Лопань в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта влетел дрон-камикадзе, в результате взрыва в помещении повреждено остекление, добавил губернатор.
Белгородская область и ее административный центр регулярно попадают под атаки. В регионе практически ежедневно запускают сигналы ракетной опасности.
Утром 3 июня Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По данным оперативных служб, в одной квартире многоквартирного дома выбило окна. В результате ударов по автомобильному мосту в нескольких местах незначительно повреждено дорожное полотно, осколки посекли два легковых автомобиля, уточнял Гладков.
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