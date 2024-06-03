Дрон-камикадзе повредил стоявший у дома автомобиль в селе Долгое
Село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области подверглось атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В результате падения и взрыва дрона получили повреждения автомобиль, припаркованный у частного жилого дома, и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.
За последние сутки также подверглось атаке село Борки Валуйского округа. По словам Гладкова, украинские военные отправили в населенный пункт один дрон-камикадзе.
В том же селе 1 июня в результате падения и взрыва FPV-дрона были выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома. Никто из мирных жителей не пострадал.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
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