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Военная операция на Украине ,  
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Дрон-камикадзе повредил стоявший у дома автомобиль в селе Долгое

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области подверглось атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате падения и взрыва дрона получили повреждения автомобиль, припаркованный у частного жилого дома, и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.

За последние сутки также подверглось атаке село Борки Валуйского округа. По словам Гладкова, украинские военные отправили в населенный пункт один дрон-камикадзе.

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Фото:Vvgladkov / Telegram

В том же селе 1 июня в результате падения и взрыва FPV-дрона были выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома. Никто из мирных жителей не пострадал.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

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Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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