Дрон-камикадзе повредил стоявший у дома автомобиль в селе Долгое

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области подверглось атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате падения и взрыва дрона получили повреждения автомобиль, припаркованный у частного жилого дома, и забор. На месте происшествия работают оперативные службы.

За последние сутки также подверглось атаке село Борки Валуйского округа. По словам Гладкова, украинские военные отправили в населенный пункт один дрон-камикадзе.

В том же селе 1 июня в результате падения и взрыва FPV-дрона были выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома. Никто из мирных жителей не пострадал.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.