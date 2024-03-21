Минцифры проработает идею обязать госкомпании перейти на облачные сервисы

Госкомпании могут обязать перевести часть своих сервисов в облака и частные ЦОДы. Это может позволить оптимизировать IТ-затраты госучреждений. Для повышения безопасности облаков им дадут новый законодательный статус

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Минцифры обсуждает вопрос введения для госкомпаний требований по частичному использованию облачных сервисов и инфраструктуры коммерческих центров обработки данных (ЦОД). Предполагается, что объем их использования будет определяться как часть всех затрат компании на IТ-инфраструктуру. Сейчас вопрос прорабатывается в рамках разработки нацпроекта «Экономика данных». Об этом РБК рассказал замглавы Минцифры Евгений Филатов в кулуарах конференции Cloud & Connectivity. Он отметил, что целевые показатели по переходу в облака и частные ЦОДы будут определены позднее.

«Когда мы говорим о необходимости направить определенный процент затрат на облачную инфраструктуру и ЦОДы, это не значит, что нужно переводить туда все самое критичное. Можно начать с небольших и некритичных сервисов. Коммерческие компании уже делают это и получают выгоду, часть госкомпаний тоже идут по этому пути, таким образом, они это требование уже выполняют. При этом некоторые предпочитают сами закупать все оборудование, что далеко не всегда экономически выгодно. Так действовать нельзя, придется оптимизироваться», — пояснил замминистра.

Кроме того, планируется прописать понятие «облачные сервисы» в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», говорит Филатов. «Также необходимо определить, кто считается владельцем информационной системы, использующей облачные сервисы, поскольку сейчас владельцем системы считается владелец оборудования, на котором она развернута. В случае с облачным сервисом владелец системы «железом» не владеет. Когда эти вопросы будут решены, мы можем начать формулировать условия по возможности использования облачных услуг в различных отраслях», — указывает собеседник РБК.

В разговоре с РБК замминистра пояснил, что перевод части госсервисов на облачную инфраструктуру необходим для стимулирования развития отрасли и повышения общей эффективности.

Зачем госсектору частные ЦОДЫ и облака

Источник РБК в одной из крупнейших госкомпаний говорит, что инициатива по использованию частных сервисов связана с необходимостью оптимизации расходов на IТ-инфраструктуру госучреждений. Размещение данных в облаке сокращает подобные расходы и обеспечит более высокую надежность хранения данных. При этом в данный момент облачные сервисы не соответствуют требованиям защиты информации и поэтому Минцифры «ведет работу по решению этой проблемы и внесению соответствующих изменений в законодательство».

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Директор по развитию компании — разработчика софта для госсектора «СиСофт Девелопмент» Вадим Ушаков считает, что предложение Минцифры может быть связано со стремлением повысить эффективность и скорость обработки данных, которые постоянно увеличиваются в цифровых моделях. К тому же передача данных на внешний облачный контур должна снизить нагрузку на каждое в отдельности предприятие госкомпании. Однако эксперт видит в этом подходе риски в виде высокой вероятности взлома облаков. Он пояснил, что программа внедрения программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые должны обеспечить информационную безопасность, пока в разработке. Они должны появиться в 2030–2035 годах.

При этом независимый эксперт IТ-рынка Алексей Богомолов предполагает, что причина такого перевода в том, что в России наблюдается острый дефицит «железа» для строительства вычислительной инфраструктуры в ЦОДах. И если коммерческие компании могут закупать его в том числе по серым схемам, то госсектор не может себе этого позволить. Поэтому наиболее эффективным выходом из ситуации для них является использование облачных операторов. Он отметил, что сейчас появилась необходимость ввести классификацию облачных сервисов и провайдеров по критериям надежности, доступности и безопасности. По его словам, Минцифры поддерживает эту позицию и планирует в перспективе проработать вопрос классификации.

Еще одной причиной перевода части сервисов госкомпаний в облака является стимулирование развития этих отраслей и их поддержка, считает руководитель направления IoT/IIoT МТС Антон Салов: «Госсегмент довольно большой, каждому строить свой ЦОД и облако нет необходимости. В случае если у госкомпании уже есть свой ЦОД, они могут использовать коммерческий для резервирования и архивирования данных. Решения госкомпании такой возможности не дают».

Гендиректор сервис-провайдера Nubes Василий Степаненко считает, что госкомпании могут использовать коммерческие облака как резервный вариант на случай возникновения нештатной ситуации на физической инфраструктуре КИИ. «Также они могут размещать там свои системы хранения данных от заказчика — субъекта КИИ под хранение бэкапов. При аварии на основной площадке их можно временно развернуть в облаке сервис-провайдера, тем самым обеспечив работоспособность систем КИИ. Кроме того, облако можно использовать просто для проверки корректности работы резервных копий в штатном режиме», — пояснил эксперт.