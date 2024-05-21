В Минцифры изучат причины подорожания мобильной связи в России

Фото: Владислав Шатило / РБК

Министерство цифрового развития разберется в увеличении роста тарифов на связь в апреле, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщает ТАСС.

Главе ведомства задали вопрос о причинах подорожания сотовой связи в апреле.

«Разбираемся в причинах. Мы смотрим на исторический рост, чем он может быть обусловлен. Как завершим анализ, так расскажем», — цитирует агентство Шадаева.

17 мая Росстат сообщил, что в апреле цены на мобильную связь увеличились на 8,5%. Тогда представитель «МегаФона» сообщил РБК, что компания не повышала стоимость тарифов для действующих клиентов в апреле. Представители МТС, «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) отказались комментировать данные Росстата.

Источник РБК на телекоммуникационном рынке отметил, что весной все операторы повысили плату на архивных тарифных планах. «С января этого года был отменен понижающий коэффициент при оплате радиочастот для связи в стандарте LTE. Расходы операторов связи за спектр в сумме выросли на 4 млрд руб., это не могло не повлиять на тарифы», — рассказал собеседник. Он подчеркнул, что абонентская плата остается одним из основных источников дохода.