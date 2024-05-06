Минцифры предложило облегчить силовикам определение пользователей Сети
Интернет-ресурсы должны будут сохранять для силовых ведомств и передавать по их требованию не только IP-адрес пользователя, но и его сетевой порт, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минцифры. Документ опубликован 27 апреля на портале проектов нормативных актов. Первым на него обратил внимание Forbes.
Проект предполагает внести изменения в перечень данных, который должны хранить организаторы хранения информации (ОРИ), добавив номер сетевого порта пользователя и ОРИ.
Организаторами хранения информации закон считает любое физическое или юридическое лицо, владеющее сайтом с функцией коммуникации между пользователями. Прежде всего это мессенджеры, социальные сети, сайты знакомств, файловые хранилища, интернет-издания, видеохостинги, онлайн магазины, площадки объявлений, сайты с наличием обратной связи и др.
Сетевым портом является числовой идентификатор программы или процесса, обслуживающий сетевые соединения на конкретном IP-адресе. Сведения об IP-адресах сайтов и пользователей уже сохраняется в рамках закона о «суверенном Рунете».
В пояснительной записке указывается на проблему определения, кому из пользователей принадлежит IP-адрес, из-за того что организаторы хранения информации используют разные методы оптимизации нагрузки, защиты от DDoS-атак, перенаправляют запросы пользователей, кроме того, не протоколируются порты пользователей. Такая ситуация делает невозможным установление конкретного абонента оператора связи при размещении противоправного контента. В Минцифры заключили, что внесение таких изменений позволит значительно увеличить эффективность работы силовиков по раскрытию преступлений.
Собеседник Forbes, близкий к крупному-интернет-сервису, рассказал, что разные ОРИ по-разному выстраивают процессы сбора и хранения такой информации, и они не всегда могут получить требуемые данные при регистрации или авторизации пользователя. «Любое расширение объема хранимых данных для ОРИ приводит к дополнительным издержкам, так как растет объем обрабатываемой информации», — уверен он. Источник признал, что хранения сведений «технически возможно», но все же спровоцирует увеличение издержек.
С этой осени Роскомнадзор планирует собирать с операторов связи географические координаты всех используемых ими IP-адресов, утверждая, что такое решение позволит увеличить эффективность борьбы с DDoS-атаками. Опрошенные Forbes эксперты отметили: таким образом будет проще находить тех, кто размещает запрещенную в России информацию, или точечно блокировать ресурсы в отдельно взятых регионах.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России