Захарова предложила фонду Клуни заняться «реальной помощью» журналистам
Фонду американского актера Джорджа Клуни следует заняться реальной помощью журналистам — например, найти список горожан, погибших в Буче весной 2022 года. С таким предложением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список «погибших» в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв «российского насилия», — написала Захарова в телеграм-канале.
По ее словам, до сих пор никому неизвестно, кто те люди, которых, в том числе американский телеканал CNN и британская компания Би-би-си, показывали лежащими на улицах Бучи.
«Опубликуйте список — спасите западных журналистов от исторического бесчестия. Цены вам не будет. А пока есть только ценник», — добавила дипломат.
31 мая руководитель по юридическим вопросам проекта Docket, который входит в фонд Клуни, Анна Нейстат сообщила, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест работающих в Европе российских журналистов. По ее словам, в странах, в уголовных кодексах которых есть статья о «пропаганде войны», организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела. Юрист допустила, что сотрудников СМИ могут задержать и экстрадировать в страну, где против них расследуется дело.
В Кремле назвали авторов инициативы безумцами. Союз журналистов России назвал угрозы в адрес журналистов и «предполагаемые репрессии» абсолютно неприемлемыми. Позже сам Клуни заявил, что его фонд никогда не будет преследовать журналистов, даже если организация с ним не согласна.
В апреле 2022 года представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя западные СМИ, а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы людей. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.
Минобороны России в ответ заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией.
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