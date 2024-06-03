Захарова предложила фонду Клуни заняться «реальной помощью» журналистам

Джордж Клуни (Фото: Jeff Spicer / Getty Images)

Фонду американского актера Джорджа Клуни следует заняться реальной помощью журналистам — например, найти список горожан, погибших в Буче весной 2022 года. С таким предложением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список «погибших» в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв «российского насилия», — написала Захарова в телеграм-канале.

По ее словам, до сих пор никому неизвестно, кто те люди, которых, в том числе американский телеканал CNN и британская компания Би-би-си, показывали лежащими на улицах Бучи.

«Опубликуйте список — спасите западных журналистов от исторического бесчестия. Цены вам не будет. А пока есть только ценник», — добавила дипломат.

31 мая руководитель по юридическим вопросам проекта Docket, который входит в фонд Клуни, Анна Нейстат сообщила, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест работающих в Европе российских журналистов. По ее словам, в странах, в уголовных кодексах которых есть статья о «пропаганде войны», организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела. Юрист допустила, что сотрудников СМИ могут задержать и экстрадировать в страну, где против них расследуется дело.

В Кремле назвали авторов инициативы безумцами. Союз журналистов России назвал угрозы в адрес журналистов и «предполагаемые репрессии» абсолютно неприемлемыми. Позже сам Клуни заявил, что его фонд никогда не будет преследовать журналистов, даже если организация с ним не согласна.