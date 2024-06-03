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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал события в Буче ложью, инсценировкой и дезинформацией

Кремль обвинил Украину в проведении операций по дезинформации
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская версия событий в Буче является ложью и дезинформацией, передает корреспондент РБК.

«Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь», — сказал Песков.

Он добавил, что «киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами и информационными операциями по дезинформации».

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Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В апреле 2022 года украинские власти и журналисты Reuters, AFP и Би-би-си распространили в Сети кадры из двух небольших городов в Киевской области — Бучи и Ирпеня. На этих кадрах были запечатлены массовые захоронения и тела людей на улицах.

Позже Минобороны России назвало опубликованные кадры провокацией. В военном ведомстве утверждают, что за то время, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал кадры из Бучи и Ирпеня инсценировкой, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
 

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Теги
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