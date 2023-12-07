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Политика ,  
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Посольство заявило об отсутствии доказательств атак «российских хакеров»

Посольство заявило об отсутствии доказательств кибератак на политиков в Британии
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

У России «нет ни малейших оснований доверять» обвинениям Британии в атаках российских хакеров на британских политиков, следует из заявления российского диппредставительства в королевстве.

Ранее вице-премьер Великобритании Оливер Доуден заявил, что специальное подразделение ФСБ России проводило кибероперации против британских политиков, чиновников, аналитических центров и неправительственных организаций. Для этого использовалась кибергруппа Star Blizzard, которая, как утверждает политик, управляется «офицерами ФСБ». Она «выборочно сливала и распространяла информацию, призванную подорвать доверие к политике как в Великобритании, так и в государствах-единомышленниках», утверждал он.

В британском МИДе заявили, что жертвами попыток взлома стали сотни человек, среди них — члены парламента, лорды, государственные служащие, журналисты.

Лондон заявил о массовой атаке «российских хакеров» на политиков
Политика
Оливер Доуден

«В ответ с нашей стороны было заявлено, что в отсутствие конкретных доказательств у нас нет ни малейших оснований доверять этим инсинуациям», — говорится в сообщении посольства России в Великобритании.

Там также напомнили, что до начала конфликта с Украиной Россия неоднократно предлагала Лондону наладить диалог по «вызывающим обеспокоенность происшествиям в сфере информационно-коммуникационных технологий», но британская сторона отказалась.

«Вместо этих элементарных действий британский МИД громко озвучивает голословные обвинения по извлеченным из нафталина мифам, бытовавшим по большей части в период 2018–2019 гг. Понятно, что выдвинуты они с сугубо политическими, конъюнктурными целями», — заявили в представительстве России.

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Дипломаты предположили, что такими заявлениями Британия хочет обеспечить правительству консерваторов поддержку перед выборами и показать зарубежным партнерам «мнимое британское «лидерство» на антироссийском фронте».

После заявлений Доудена в Форин-офис (МИД Британии) вызвали советника-посланника российского посольства. Также Вашингтон и Лондон ввели санкции против двух россиян, связанных с предполагаемыми хакерскими атаками, — это «офицер ФСБ» Руслан Перетятько и «IT-работник из Сыктывкара» Андрей Коринец. США объявили награду в размере до $10 млн за информацию о подозреваемых и их сообщниках.

Теги
посольство России в Великобритании Великобритания кибератаки атака хакеров российские хакеры

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