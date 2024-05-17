Посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине
Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф, отозванный ранее для консультаций в Берлин, вернулся в Москву. Об этом сообщили РБК в немецком дипломатическом представительстве.
«Да, все верно. Посол вернулся в Москву, подтверждаем», — сказали в посольстве Германии в России.
Власти Германии отозвали Ламбсдорффа на родину для консультаций 6 мая. В немецком МИДе тогда сказали, что посол пробудет в Берлине неделю, а затем вернется в Москву.
Поводом для отзыва посла стали полученные Германией данные, что Россия причастна к кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Атака хакеров на учетные записи членов СДПГ произошла в январе 2023 года. По данным немецких правоохранителей, ответственность за атаку несет группировка APT28, которая, по их данным, «связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России».
Москва в ответ на обвинения в причастности к атаке заявила об отсутствии доказательств и назвала сведения немецкой стороны инсинуациями.
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