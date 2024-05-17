Посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине

Александр Ламбсдорфф (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф, отозванный ранее для консультаций в Берлин, вернулся в Москву. Об этом сообщили РБК в немецком дипломатическом представительстве.

«Да, все верно. Посол вернулся в Москву, подтверждаем», — сказали в посольстве Германии в России.

Власти Германии отозвали Ламбсдорффа на родину для консультаций 6 мая. В немецком МИДе тогда сказали, что посол пробудет в Берлине неделю, а затем вернется в Москву.

Поводом для отзыва посла стали полученные Германией данные, что Россия причастна к кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Атака хакеров на учетные записи членов СДПГ произошла в январе 2023 года. По данным немецких правоохранителей, ответственность за атаку несет группировка APT28, которая, по их данным, «связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России».

Москва в ответ на обвинения в причастности к атаке заявила об отсутствии доказательств и назвала сведения немецкой стороны инсинуациями.