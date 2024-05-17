 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине

Александр Ламбсдорфф
Александр Ламбсдорфф (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф, отозванный ранее для консультаций в Берлин, вернулся в Москву. Об этом сообщили РБК в немецком дипломатическом представительстве.

«Да, все верно. Посол вернулся в Москву, подтверждаем», — сказали в посольстве Германии в России.

Власти Германии отозвали Ламбсдорффа на родину для консультаций 6 мая. В немецком МИДе тогда сказали, что посол пробудет в Берлине неделю, а затем вернется в Москву.

Российского дипломата вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки
Политика
Здание МИД Германии

Поводом для отзыва посла стали полученные Германией данные, что Россия причастна к кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Атака хакеров на учетные записи членов СДПГ произошла в январе 2023 года. По данным немецких правоохранителей, ответственность за атаку несет группировка APT28, которая, по их данным, «связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России».

Москва в ответ на обвинения в причастности к атаке заявила об отсутствии доказательств и назвала сведения немецкой стороны инсинуациями.

Новый проект о вине и культуре потребления

РБК Вино Вино

Как стать виноделом в России

РБК Вино Вино

4 неудобных вопроса о вине. Отвечает эксперт

РБК Вино Вино

«Винный переворот»: как Россия переходит на свое вино

РБК Вино Коктейли

Лучшие коктейли: выбор российских барменов

РБК Вино Еда и вино

Еда и вино: главные правила сочетаний

18+

Теги
Германия посол посольство

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Германия отозвала посла из России после обвинений в адрес Москвы
Политика
Чехия официально отозвала уехавшего посла Пивоньку из России
Политика
Британский МИД вызвал посла России для объявления об антишпионских мерах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 16:35
Сбежавшая от родни чеченка попросила ее не искать и оставить в покое Общество, 16:49
«Матч ТВ» назвал комментаторов финала Лиги чемпионов Спорт, 16:44
СК подтвердил задержание сотрудников тульского МВД по делу о миграции Общество, 16:38
Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных Политика, 16:35
Захарова пообещала ответ на запрет вещания российских СМИ в Европе Политика, 16:27
США отказались присоединятся к призыву стран Запада к Израилю Политика, 16:24
Французский генерал назвал сюрпризом продвижение России под Харьковом Политика, 16:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У аэропорта Минеральных Вод загорелось кафе. Видео Общество, 16:09
Предстоящие заморозки Вильфанд объяснил редким взаимодействием циклонов Общество, 16:06
В Петербурге главу комитета по благоустройству оштрафовали за снег Общество, 16:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:04
На Уолл-стрит назвали самые «опасные» акции на американском рынке Инвестиции, 16:02
Индекс Мосбиржи впервые за два года превысил 3500 пунктов Инвестиции, 15:59
Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером Общество, 15:59