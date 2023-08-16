МИД призвал нового посла ФРГ отказаться от «безрассудной русофобии»

Александер Ламбсдорфф (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Новый посол Германии в России Александер Ламбсдорфф передал копии верительных грамот российскому МИДу, сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что послу с российской стороны был «акцентирован конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений». Также российский МИД отметил «опасный характер безоглядной поддержки властями ФРГ киевского режима и накачивания его германским оружием».

«Германской стороне адресован призыв отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, в МИД России заявили, что теперь в отношениях с Берлином Москва будет действовать с опорой «исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Германии учитывать их».

Бывший посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в конце июля сообщил РБК, что завершил свою работу в Москве. Он рассказал, что его заменит Александер Ламбсдорфф, и отметил, что за время его работы «возник ряд серьезных кризисов».

Фон Гайр выразил надежду, что в будущем отношения между двумя странами будут развиваться иначе, сказав, что «Россия не может быть заинтересована в том, чтобы возводить новые стены политической культуры».

С момента начала военной операции на Украине Германия закрыла три генконсульства в России — Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге, а также выслала сотрудников дипмиссии. 27 мая МИД Германии заявил, что Россия выслала из страны сотни немецких служащих — дипломатов, преподавателей немецкой школы в Москве при посольстве и сотрудников института Гете.