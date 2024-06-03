 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский прилетел на Филиппины

Зеленский прибыл в Манилу для встречи с президентом Филиппин Маркосом
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин, Манилу, с необъявленным визитом, передают Reuters и Associated Press (AP).

Глава государства прибыл на острова поздним вечером 2 июня из Сингапура, где он участвовал в форуме «Диалог Шангри-Ла», отмечает AP. По его данным, украинского президента сопровождала усиленная охрана.

Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу филиппинского президента Бонгбонга Маркоса, у последнего запланирована двухсторонняя встреча с Зеленским.

Два филиппинских чиновника рассказали AP на условиях анонимности, что Зеленский решил прилететь в Манилу, поскольку не смог пообщаться с Маркосом в кулуарах форума в Сингапуре. Украинский президент намерен лично пригласить филиппинского коллегу на мирную конференцию, которая состоится в Швейцарии в середине июня, сказали AP собеседники.

Саудовская Аравия отказалась от украинского «саммита мира» ради России
Политика
Фото:Hannes P. Albert / dpa / Global Look Press

Саммит по Украине пройдет 15 и 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Свое участие в нем уже подтвердили 106 государств. Киев планирует вынести на обсуждение наименее спорные темы из своей «формулы мира». Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене всеми пленными, а также о возвращении украинских детей, вывезенных в Россию.

Российская делегация на мероприятие не приглашена. Москва отказалась обсуждать инициативы Украины, в которых не признается российский суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Киев настаивает на возвращении к границам 1991 года.

От участия в конференции в частности, отказались Китай и Саудовская Аравия. Представители обеих стран заключили, что урегулирование должно обсуждаться при участии всех сторон и с дискуссией по разным предложениям. Зеленский обвинил Пекин в попытке повлиять на другие страны, чтобы те отказались от участия.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Филиппины официальный визит Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии
Политика
Прибывшего с визитом в Испанию Зеленского встретил король Филипп VI
Политика
Зеленский заявил, что Трамп может стать «президентом-лузером»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Пекин заявил о вербовке MI6 супружеской пары чиновников из Китая Политика, 06:32
ФСБ сообщила об аресте жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР Украины Политика, 06:30
Лавров прилетел в Гвинею Политика, 06:17
Минобороны сообщило о взятии крупного опорного пункта ВСУ под Часов Яром Политика, 06:02
Глава Республики Сербской пообещал не дать ввести санкции против России Политика, 05:54
В ЕС исключили влияние на Азию из-за запрета на реэкспорт российского СПГ Политика, 05:43
Зеленский прилетел на Филиппины Политика, 05:21
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Партия Morena объявила о победе Шейнбаум на выборах президента Мексики Политика, 04:55
Экзитполы показали уверенную победу альянса Моди на выборах в Индии Политика, 04:39
Итальянский бизнес заявил о блокировке грузов в Россию Литвой и Польшей Бизнес, 04:32
В Германии умер полицейский, раненный ножом на митинге критиков ислама Политика, 04:14
Эксперты назвали сложности перехода Финляндии с русской колеи для поездов Общество, 04:00
В США обсудят законопроект об ответе на действия МУС в отношении Израиля Политика, 03:55
При наезде машины на переходе в Нальчике погибли отец и двое детей Общество, 03:42