Зеленский прилетел на Филиппины
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин, Манилу, с необъявленным визитом, передают Reuters и Associated Press (AP).
Глава государства прибыл на острова поздним вечером 2 июня из Сингапура, где он участвовал в форуме «Диалог Шангри-Ла», отмечает AP. По его данным, украинского президента сопровождала усиленная охрана.
Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу филиппинского президента Бонгбонга Маркоса, у последнего запланирована двухсторонняя встреча с Зеленским.
Два филиппинских чиновника рассказали AP на условиях анонимности, что Зеленский решил прилететь в Манилу, поскольку не смог пообщаться с Маркосом в кулуарах форума в Сингапуре. Украинский президент намерен лично пригласить филиппинского коллегу на мирную конференцию, которая состоится в Швейцарии в середине июня, сказали AP собеседники.
Саммит по Украине пройдет 15 и 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Свое участие в нем уже подтвердили 106 государств. Киев планирует вынести на обсуждение наименее спорные темы из своей «формулы мира». Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене всеми пленными, а также о возвращении украинских детей, вывезенных в Россию.
Российская делегация на мероприятие не приглашена. Москва отказалась обсуждать инициативы Украины, в которых не признается российский суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Киев настаивает на возвращении к границам 1991 года.
От участия в конференции в частности, отказались Китай и Саудовская Аравия. Представители обеих стран заключили, что урегулирование должно обсуждаться при участии всех сторон и с дискуссией по разным предложениям. Зеленский обвинил Пекин в попытке повлиять на другие страны, чтобы те отказались от участия.
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