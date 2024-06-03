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Война санкций ,  
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Итальянский бизнес заявил о блокировке грузов в Россию Литвой и Польшей

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша и Литва блокируют идущие в Россию грузы
Сюжет
Война санкций

Таможенники Литвы и Польши блокируют на границах стран грузы, которые доставляются из Италии в Россию. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в интервью «РИА Новости».

«Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», — сказал он.

Однако, со слов Торрембини, Литва пропускает в Россию грузы, которые отправляет сама. «Не странно ли, что Литва превратилась сегодня в одного из главных экспортеров вина в Россию. А разве в Литве есть вино?», — отметил собеседник агентства.

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Ситуацию на таможне он назвал произволом.

По итогам января—июля 2023 года Литва обогнала Италию по объемам поставок вина в Россию. За семь месяцев из Италии в Россию импортировали вина на $72,7 млн, а из Литвы — на $126 млн. В августе 2023 — январе 2024 года Литва также опережала Италию по объемам поставок вина в Россию из Евросоюза, несмотря на снижение импорта на 32% год к году.

Литва ужесточила таможенные процедуры для товаров, следующих в Россию, после введения санкций западными государствами против Москвы. В конце марта в пресс-службе Калининградской областной таможни заявили об обострении ситуации на границе двух стран из-за медленной работы литовских таможенных органов.

«Таможня Литвы пропускает грузовики очень медленно и с большими перерывами в работе», — отмечали в ведомстве. Минтранс России считает, что Литва тормозит очередь из российских грузовиков с ноября 2023 года.

Польша, Финляндия и прибалтийские страны в начале мая подписали соглашение об усилении мониторинга санкций ЕС против России и обмене соответствующей информацией. Стороны договорились скоординированно предпринимать меры, если выявят пути обхода ограничений.

Россия считает санкции западных стран незаконными.

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Теги
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